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自由開講》浮報的薪資，去哪了？選完10個月 柯帳還是一團亂

2024/10/26 09:00

◎胡顏

日前，前民眾黨員林冠年透過臉書爆料，民眾黨主席柯文哲競選總統的政治獻金申報資料中，有助理被浮報薪資，消息傳出後，外界一片譁然。時任柯文哲競總副總幹事的陳智菡承認，經核對後發現，支出部分確實出現錯誤，浮報、錯報、短報都有，至於確切金額，目前正在統計中。

時任柯文哲競總副總幹事的陳智菡承認，經核對後發現，支出部分確實出現錯誤，浮報、錯報、短報都有。（資料照）時任柯文哲競總副總幹事的陳智菡承認，經核對後發現，支出部分確實出現錯誤，浮報、錯報、短報都有。（資料照）

對此，筆者甚感詫異，總統大選都已經快要經過10個月之久了，當時的陳年老帳還是一團亂，但筆者更想問陳智菡的是：被浮報的薪資下落何處呢？

總統大選都已經快要經過10個月之久了，當時的陳年老帳還是一團亂。圖為民眾黨去年底台南市的造勢大會。（資料照，記者王姝琇攝）總統大選都已經快要經過10個月之久了，當時的陳年老帳還是一團亂。圖為民眾黨去年底台南市的造勢大會。（資料照，記者王姝琇攝）

民眾黨真是個「亂報」的政黨，民眾捐款申報出錯，總統競選總部的收支報錯，總部跟木可、跟眾望基金會的帳目也扯不清，最近還爆出跟基隆市長有大筆的金錢往來，但就是交代不清楚，看得外界直搖頭，一個連基本的帳目都管不好的政黨，還寄望2026、2028能有什麼大作為呢？

多位黨工出面證實薪資被浮報，既然有人被浮報，但錢總不會無緣無故憑空消失吧！想問的是，錢到底最後到哪去了呢？總要給當事者和外界一個清楚的交代吧！

民眾黨曾口口聲聲指責他黨「貪汙」、「汙錢」，如今竟連環被爆出帳目不清、浮報黨工薪資，以及總統大選收支申報出現浮報、錯報、短報的「亂報」現象，加上京華城和市北科兩案，黨主席柯文哲和沈吳兩家剪不斷，理還亂的複雜關係，讓人想起柯主席昔日說過的名言：用刀叉吃人肉。

這回力鏢還來得又快又準，還是請陳智菡出面告訴大家：被浮報的薪資去哪了？如果連這個都說不清楚，講不明白的話，請問民眾黨還有何顏面想投入2026和2028的選舉呢？

（作者為國小退休教師）

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