晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》柯文哲涉貪連環爆 莫再妄稱蔣渭水

2024/10/06 08:30

◎吳榮鎭

9月28日深夜，台北地方法院裁定柯文哲辦公室前競總財務長李文宗、北市府兵役局前局長朱亞虎涉嫌收賄、行賄，羈押禁見。如今，京華城弊案，全案包括柯文哲在內，已有七人遭收押禁見。

京華城弊案，全案包括柯文哲在內，已有七人遭收押禁見。（資料照） 京華城弊案，全案包括柯文哲在內，已有七人遭收押禁見。（資料照）

回顧，2019年8月5日柯文哲召開記者會成立台灣民眾黨。自稱蔣渭水是他的人生範本，次日召開黨員大會，該黨宣告蔣渭水是該黨的精神標竿。此舉，引發蔣渭水後人的抗議，以及社會各界的質疑：柯意圖盜用蔣氏之名，借殼上市，行掛羊頭，賣狗肉，意圖欺世盜名之實。對照，目前柯及民眾黨有關成員涉案景況，並不令人意外。

第一，柯與蔣氏的生平與言行，僅是同行，他卻膽敢超時空，以蔣氏傳人自居，委實相當突兀。蔣渭水的後人、蔣渭水文化基金會副執行長蔣理容，當年聽聞柯意欲連結蔣渭水組黨時，立即在臉書上貼文說：柯文哲只有一個目的，就是要選總統，這剛好是檢驗他的好時機、又有哪些人站在他身邊？如今，他涉及的弊案連連，對照「蔣渭水精神」，他哪裡像？

第二，蔣氏是當時台灣人強烈渴望脫離日本殖民統治的標竿人物。1923年蔣氏因治警事件遭判刑4個月。

對照，柯文哲在2015年接受美國《 外交政策》雜誌專訪時表示，在全球四個華語地區，被殖民的歷史越久，這個地方就越進步，還同時以殖民史來給華人社會文化排序。為此，他被質疑：只看到殖民者帶來的教育和建設，卻忽視被殖民者所遭到的歧視和暴行。

第三，1915年蔣氏24歲畢業於台灣總督府醫學院，次年在台北市大稻埕太平町開設「大安醫院」。設立醫院所得的一切，完全奉獻出來從事台灣人的民族自救運動與文化運動。1931年8月5日蔣氏病逝，身後無分文，租來房舍被追討，只留書卷。

對照，柯除了涉及京華城弊案之外，另遭舉發2024競選總統期間，政治獻金申報不實，總金額高達916萬；又私自挪用選舉補助款4300萬買商辦大樓。

這些弊案可以說明，柯著實妄稱蔣渭水，作為參政的外衣。奉勸，台灣所有的政治人物務要認真閱讀，1921年蔣渭水的「臨床講義」，該文論及當時台灣人的症狀：「道德敗壞、物質慾望強烈、...深思不遠、腐敗、卑屈、怠慢、只會爭眼前小利益、智力淺薄、不知立永久大計、虛榮、恬不知恥...。」然後，自我反思：從政的目的是什麼？

（作者為大學教師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，
來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書