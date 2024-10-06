自由開講》柯文哲涉貪連環爆 莫再妄稱蔣渭水

◎吳榮鎭

9月28日深夜，台北地方法院裁定柯文哲辦公室前競總財務長李文宗、北市府兵役局前局長朱亞虎涉嫌收賄、行賄，羈押禁見。如今，京華城弊案，全案包括柯文哲在內，已有七人遭收押禁見。

京華城弊案，全案包括柯文哲在內，已有七人遭收押禁見。（資料照）

回顧，2019年8月5日柯文哲召開記者會成立台灣民眾黨。自稱蔣渭水是他的人生範本，次日召開黨員大會，該黨宣告蔣渭水是該黨的精神標竿。此舉，引發蔣渭水後人的抗議，以及社會各界的質疑：柯意圖盜用蔣氏之名，借殼上市，行掛羊頭，賣狗肉，意圖欺世盜名之實。對照，目前柯及民眾黨有關成員涉案景況，並不令人意外。

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第一，柯與蔣氏的生平與言行，僅是同行，他卻膽敢超時空，以蔣氏傳人自居，委實相當突兀。蔣渭水的後人、蔣渭水文化基金會副執行長蔣理容，當年聽聞柯意欲連結蔣渭水組黨時，立即在臉書上貼文說：柯文哲只有一個目的，就是要選總統，這剛好是檢驗他的好時機、又有哪些人站在他身邊？如今，他涉及的弊案連連，對照「蔣渭水精神」，他哪裡像？

第二，蔣氏是當時台灣人強烈渴望脫離日本殖民統治的標竿人物。1923年蔣氏因治警事件遭判刑4個月。

對照，柯文哲在2015年接受美國《 外交政策》雜誌專訪時表示，在全球四個華語地區，被殖民的歷史越久，這個地方就越進步，還同時以殖民史來給華人社會文化排序。為此，他被質疑：只看到殖民者帶來的教育和建設，卻忽視被殖民者所遭到的歧視和暴行。

第三，1915年蔣氏24歲畢業於台灣總督府醫學院，次年在台北市大稻埕太平町開設「大安醫院」。設立醫院所得的一切，完全奉獻出來從事台灣人的民族自救運動與文化運動。1931年8月5日蔣氏病逝，身後無分文，租來房舍被追討，只留書卷。

對照，柯除了涉及京華城弊案之外，另遭舉發2024競選總統期間，政治獻金申報不實，總金額高達916萬；又私自挪用選舉補助款4300萬買商辦大樓。

這些弊案可以說明，柯著實妄稱蔣渭水，作為參政的外衣。奉勸，台灣所有的政治人物務要認真閱讀，1921年蔣渭水的「臨床講義」，該文論及當時台灣人的症狀：「道德敗壞、物質慾望強烈、...深思不遠、腐敗、卑屈、怠慢、只會爭眼前小利益、智力淺薄、不知立永久大計、虛榮、恬不知恥...。」然後，自我反思：從政的目的是什麼？

（作者為大學教師）

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