法操》鄰居養的狗24小時不斷吠叫，有什麼法律依據可以請求停止？

或許對愛狗人士來說狗的吠叫聲習以為常，但若狗叫聲日夜不斷就會造成周遭鄰居家的困擾，養狗之前一定要謹慎評估能不能控制愛犬的吠叫聲，或是加裝隔音設備。

◎法操司想傳媒

不少公寓大廈或是社區都有禁止養寵物的規定，其中最主要的原因就是要避免寵物發出來的噪音打擾到住家安寧，不過如果自己所住的社區沒有這項規定，鄰居家的狗不斷吠叫該怎麼辦？有沒有什麼法律依據可以請求鄰居停止噪音干擾甚至是賠償呢？



近期有則新聞報導指出，北市一名林姓住戶不滿對面鄰居的狗太吵，提起民事排除侵害告訴，先要鄰居搬離住處並賠償60萬元，否則應加強住處隔音措施。台北地院根據證據，指犬隻的吠叫聲已構成侵害，命鄰居應賠償林10萬元，且對犬隻吠叫的聲響加強隔音措施，同時不得有超過50分貝的聲響侵入林的房屋。

鄰居養的狗24小時不斷吠叫，有什麼法律依據可以請求停止？（freepik.com）

居住安寧亦屬人格權



最高法院92年度台上字第164號判決先例指出，於他人居住區域發出超越一般人社會生活所能容忍之噪音，應屬不法侵害他人居住安寧之人格利益，而人格權的相關規定則是規定在民法第18條，所謂的人格權是指一般人存在之尊嚴或價值之權利，而人格權經法條之具體化後，則為特別人格權。民法所明定之特別人格權，包括：姓名權（第19條）、生命權（第194條）、身體、健康、名譽、自由（第195條）等。



要如何排除對於人格權的侵害？



人格權若遭到侵害，可以依民法第18條第1項的不作為請求權，請求除去侵害還有第184條第1項的侵權行為損害賠償，如果不法侵害其他人格法益而情節重大，也可以依第195條第1巷本文請求非財產上的損害賠償，也就是我們常說的慰撫金。



民法第18條第1項：「人格權受侵害時，得請求法院除去其侵害；有受侵害之虞時，得請求防止之。」



民法第184條第1項：「因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。」



民法第195條第1項：「不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操，或不法侵害其他人格法益而情節重大者，被害人雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額。其名譽被侵害者，並得請求回復名譽之適當處分。」

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除了要求飼主加裝隔音設備還可以請求慰撫金



在本次的新聞報導中，林姓住戶即依上述民法第18條第1項請求飼主加裝隔音設施，同時也依照民法第184條第1項與第195條第1項請求飼主賠償10萬元。



或許對愛狗人士來說狗的吠叫聲習以為常，但若狗叫聲日夜不斷就會造成周遭鄰居家的困擾，養狗之前一定要謹慎評估能不能控制愛犬的吠叫聲，或是加裝隔音設備，若是像新聞報導中的狀況，則很有可能會遭鄰居求償，不可不注意。

本文經授權轉載自法操 鄰居養的狗24小時不斷吠叫，有什麼法律依據可以請求停止？

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