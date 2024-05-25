自由廣場》國民黨自肥矛盾 青年還能期待？

◎ 鄭秀玲

選輸沒風度

經過二次選舉，國民黨在全國22縣市的14個縣市執政，在立法院也擁最多的52席，只因總統不是該黨，其黨主席和51席立委就毫無風度，拒絕出席總統就職典禮。但戴資穎等運動選手都知道，就算輸了球，也應該和對方握手致意啊！

國民黨縱容萬年系統大學主席

馬政府時期的吳清基教育部長，在卸任前一年率屬下參與台灣教育大學系統（由師專升格的幾所教育大學）的籌備，並刻意未訂定總校長任期，卸任後（2012年）旋即自行出任該大學系統的總校長。此一自肥案，2015年遭國民黨監委糾正，教育部遲至2022才訂定總校長任期限制並改稱為主席，以致吳清基繼續厚顏續任迄今，已超過13年。吳的專業能力和視野過時，如何勝任這個攸關未來師培系統的最高領導人？何況吳還兼任多家私校董事，他被高教工會批評是我國教育史上最強門神。國民黨立委可否請吳清基立刻請辭下台，否則如何對年輕人交代？

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傅總召只顧私利且言行不一

國會最大黨的總召竟綁架全黨，強推獨厚自己花蓮選區的兩兆多元建設條例。擠壓其他縣市的資源分配，各縣市的同黨立委還傻傻挺傅，令人搖頭。傅總召還率同全黨立委指責蔡政府「放水」鏡電視執照申請，決議成立調查小組。事實上，2022/3/30在立法院交通委員會就此案舉辦的公聽會上，我在現場聽到的是傅崐萁和賴士葆等藍委發言樂觀其成。而國民黨訴求媒體改革，卻罔顧媒體人趙少康黨政不分，組戰鬥藍，在競選時利用自己主持的節目，公然輔選，嚴重影響選舉公平性.種種言行不一，是年輕人最痛恨的事。

國民黨當家鬧事，不顧年輕人未來

國民黨成為國會最大黨後，不顧年輕人的未來，馬上提出11項公教人員退休金相關修法，包括「取消所得替代率每年調降限制」、「當CPI成長率達3%調整月退」、「每2年檢討退撫基金」等獨厚退休公教人員，被民進黨團視為「反年改修法」，有違世代正義。此提案正進入委員會審查。國民黨不擅提出更建設性法案，不知把經濟的餅做大，只急著將有限資源分給特定退休族群，年輕人還指望民眾黨在立院和國民黨合作嗎？

（作者是台大經濟系兼任教授）

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