即食歷史》神秘的古埃及神明－梅傑德

這位神祇不像其他古埃及主神般擁有豐富敘述，他只曾在古埃及新王國時期文獻《死者之書》中被簡短提及過。

◎即食歷史

梅傑德（Medjed）是古埃及一位非常神秘的神祇，其名字意思為「擊打者」。這位神祇不像其他古埃及主神般擁有豐富敘述，他只曾在古埃及新王國時期（New Kingdom）文獻《死者之書》（Book of the Dead）中被簡短提及過。

梅傑德（Medjed）是古埃及一位非常神秘的神祇，其名字意思為「擊打者」。（報社合成／維基共享）

而在收錄了《死者之書》部份內容的《格林菲爾德莎草紙卷》（Greenfield Papyrus，現收藏在大英博物館British Museum）中，則出現了梅傑德的畫像（如下圖）。據說，這位梅傑德神能從眼睛射出光芒，並在天國間自由飛行，口中帶著火焰。他會指揮尼羅河神哈比（Hapy the Nile God），但卻從不顯現真身，始終保持著隱形之姿。

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由此可見，梅傑德似乎在埃及神明中位居不低，而他那神秘又獨特的形象，讓他與埃及神話中其他主流神祇截然不同。也正因為他的形象，使他雖然在埃及神話中著墨不多，卻非常受流行文化影響，出現在不少電玩或動漫中。

圖片來源：British Museum

本文經授權轉載自即食歷史 神秘的古埃及神明－梅傑德

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