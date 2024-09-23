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自由開講》面對俄羅斯威脅，臺灣重申與民主盟友挺烏克蘭立場不變

2024/09/23 20:30

◎王天宇

在當前的全球政治舞臺上，臺灣扮演著日益重要的角色，特別是在民主與威權主義的對抗中，其地位和定位變得更加關鍵，臺灣近年來在國際舞臺上逐漸強化與民主國家的合作，尤其是在面對威權國家的壓力時，其表態和立場更是備受關注。近期，俄羅斯將臺灣列入「價值觀敵對國家」名單，隨即引發臺灣外交部重申與民主夥伴共同支持烏克蘭，反對威權侵略的立場，這一事件可見臺灣在全球民主與威權對抗中扮演的重要角色。

臺灣的國際角色轉變

過去數十年，臺灣的國際角色逐漸從一個地緣政治的敏感區域，轉變為民主價值的象徵，面對中國長期的外交封鎖與軍事威脅，臺灣尋求通過與全球民主國家的合作，來突破國際孤立，鞏固其國際地位。

此次俄羅斯將臺灣列入敵對國家名單，無疑是臺灣在國際舞臺上表態支持烏克蘭，並堅決反對俄羅斯威權主義的直接結果，臺灣的外交政策在此過程中表現出一種「價值外交」的趨勢，強調與民主國家站在一起，反對任何形式的威權侵略，這與臺灣的民主政體與價值觀高度契合。

此次俄羅斯將臺灣列入敵對國家名單，無疑是臺灣在國際舞臺上表態支持烏克蘭，並堅決反對俄羅斯威權主義的直接結果。（報社合成）此次俄羅斯將臺灣列入敵對國家名單，無疑是臺灣在國際舞臺上表態支持烏克蘭，並堅決反對俄羅斯威權主義的直接結果。（報社合成）

支持烏克蘭的意義

臺灣表態支持烏克蘭的行動，不僅僅是一種外交上的選擇，更是其戰略性的國際定位，作為一個面臨威權主義直接威脅的國家，臺灣深知國際聯合的重要性，透過支持烏克蘭，臺灣不僅在道義上與全球的民主國家保持一致，也向國際社會傳遞了一個強烈的訊號：「臺灣願意承擔起捍衛民主價值的責任」，並在全球民主與威權對抗中發揮積極作用。

臺灣的支持也具有象徵意義，反映出臺灣與烏克蘭在面對威權國家壓力下的相似處，烏克蘭面對俄羅斯的軍事侵略，而臺灣則長期面臨來自中國的威脅，這使得臺灣對烏克蘭的支持具有更深的共鳴。

結論

臺灣在全球民主與威權對抗的背景下，逐步確立了自己作為民主價值守護者的角色，面對俄羅斯的敵對名單事件，臺灣選擇與國際民主夥伴站在一起，強化對抗威權主義的立場，這一外交策略既彰顯了臺灣的自主性，也凸顯了臺灣在國際政治中的重要地位；然而，中共也利用這一議題對臺灣進行攻擊，試圖削弱臺灣的國際聲望並加劇其內部的分裂，臺灣在未來的國際舞臺上，必須持續強化與民主國家的聯合，同時應對來自威權國家的多重挑戰，以鞏固我們在民主與威權對抗中的重要地位。

（作者為師大政研所學生

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