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自由開講》黎巴嫩爆炸事件：中國利用境外帳號借爆炸案挑撥臺以關係

2024/09/20 13:30

◎茜茜

近年來，中國透過境外帳號進行的抹黑與認知作戰逐漸增多，這些操作旨在藉由假新聞、捏造事實和惡意指控，來削弱西方民主國家和與中國立場對立的國家；本次黎巴嫩爆炸事件中，臺灣金阿波羅呼叫器遭無端指控與事件有關，再次反映出中國透過境外帳號挑撥國際關係的慣用手法，隨著全球對中國此類行徑的警惕加深，各國對這類抹黑活動的反制與批評日益增強。臺灣則需要借鑑其他國家的經驗，制定有效的反制策略來應對未來可能的攻擊。

中國境外帳號的操作手法與目標

中國的認知作戰往往透過外國的假冒帳號進行，這些帳號通常長期發佈反西方、反民主的內容，並配合中國政府的宣傳進行；此次黎巴嫩爆炸案中，臺灣無端被指控與事件有關，中國利用了境外帳號如《GUMBY》和《Somali Institute of Chinese Studies》發布虛假信息，意圖將臺灣捲入國際陰謀論中，製造臺灣與其他國家間的矛盾；這種操作手法並不罕見，旨在轉移國內經濟、政治壓力的同時，擴大中國對外影響力。

國安人員近日發現，第一則惡意訊息來自X帳號《GUMBY》，於18日早上6時發文，先提及爆炸的呼叫器是台灣金阿波羅公司製造，再指涉該批呼叫器是今年4月中旬進口的，當時以色列議會代表團正好訪問台灣，期間蔡英文承諾「深化」兩國之間的伙伴關係，以此暗示台灣政府與本案有關。（截圖自X帳號《GUMBY》）國安人員近日發現，第一則惡意訊息來自X帳號《GUMBY》，於18日早上6時發文，先提及爆炸的呼叫器是台灣金阿波羅公司製造，再指涉該批呼叫器是今年4月中旬進口的，當時以色列議會代表團正好訪問台灣，期間蔡英文承諾「深化」兩國之間的伙伴關係，以此暗示台灣政府與本案有關。（截圖自X帳號《GUMBY》）

全球對中國抹黑行徑的反應與批評

隨著中國利用境外帳號抹黑行動的增多，國際社會對這種行為的警覺性逐步提高；美國、澳大利亞、歐洲多國曾多次揭露並反制中國進行的認知作戰行動；例如，美國政府對中國假帳號和假新聞進行了多次調查，並積極封鎖這些帳號；國際媒體也紛紛報導中國如何利用認知作戰干涉他國內政、製造混亂，這種行為受到了廣泛的批評，黎巴嫩爆炸案中的抹黑行動，也面臨來自多方的駁斥，特別是臺灣政府和國際媒體迅速回應，澄清事實並揭露中國的惡意行為。

臺灣面臨的挑戰與認知作戰威脅

臺灣作為中國的主要目標，面臨著持續的認知作戰威脅，中國的抹黑行動不僅限於國內媒體，還透過境外帳號和國際平臺，試圖破壞臺灣的國際形象和外交關係；在此次爆炸案中，中國利用境外帳號散播假消息，將臺灣捲入複雜的國際事件中，試圖製造對臺灣的不信任感，這不僅是對臺灣國際聲譽的威脅，更可能影響臺灣與其他國家的外交關係，進而對臺灣的安全和經濟產生負面影響。

國際反制經驗對臺灣的借鑑價值

臺灣可從其他國家如何應對中國抹黑行動中借鑑經驗；首先，加強國內外網路監控能力，迅速發現並揭露假消息是關鍵；例如，美國在面對中國的認知作戰時，積極揭露境外帳號的來源，並與社交平臺合作封禁這些帳號；其次，臺灣應加強與國際媒體的合作，確保正確的資訊能夠及時傳播，防止假消息在國際間擴散；除此之外，臺灣也應推動與其他民主國家進行更多的信息分享和安全合作，共同應對來自中國的認知作戰威脅。

臺灣的反制策略：加強國際合作與輿論應對

面對中國的認知作戰威脅，臺灣應制定長期的反制策略；首先，臺灣政府應積極與其他國家合作，建立共同的防護機制，防範境外帳號的抹黑行動；其次，臺灣應強化自身的信息傳播能力，確保在國際事件中能迅速澄清事實，避免被惡意利用；最終，臺灣需要持續提升國民的媒體素養，讓公眾能夠辨別假消息，減少國內輿論受到外部勢力的影響；透過這些措施，臺灣將能更有效地應對來自中國的抹黑攻擊，維護國際形象和國家安全。

（作者為研究生

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