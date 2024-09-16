自由開講》政治不應干預音樂活動的三個理由：以高雄火星人為例！

◎黃花麗

美國流行歌手布魯諾（Bruno Mars）於9月7、8日在高雄世運主場館舉辦演唱會，吸引15萬人次參與。演唱會後，布魯諾在Instagram感謝「台灣」，並附上中華民國國旗和愛心圖案，但隨後將感謝對象改為「高雄」，並刪除國旗。這一變動引發網友關注與熱議。陸委會隨後表示，布魯諾可能因即將在中國深圳舉行的演唱會受壓而修改貼文，並呼籲政治不應介入音樂活動。

左為火星人布魯諾，右為陸委會副主委梁文傑。（報社合成／（Live Nation Taiwan提供、資料照）

布魯諾是全球唱片銷量超過1.3億張的頂級藝人，屢獲葛萊美等大獎，音樂風格多樣且直率。然而，他因觸及中國的言論審查而被迫修改貼文，中共通過取消演出來對藝人施壓，這不僅損害言論自由，也削弱了音樂的純粹性，更將受到世人恥笑。

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作為南部人，筆者對高雄近年音樂活動的蓬勃發展感到欣慰，並認為政治不應介入音樂活動。以下是三個理由：

1. 音樂應保持純粹，遠離政治干預

音樂是一種能療癒心靈、連結情感的藝術形式，提供精神上的慰藉。當政治勢力介入時，音樂的純粹性會被破壞。音樂應該是歌手自由表達情感的場域，而不是政治宣傳的工具。將政治因素強加於音樂，會限制藝術創作的自由，也讓觀眾無法單純享受音樂的美好。

2. 音樂活動應促進文化平權

高雄曾被視為「文化沙漠」，但隨著城市的發展，這一印象逐漸改變。透過引進更多文化與藝術活動，南部民眾得以縮短與北部在文化資源上的差距。這是一種文化平權的體現，音樂活動應成為促進文化交流的橋樑，而非政治角力的工具。

3. 音樂活動對經濟發展的促進作用

高雄的文化資源相對台北較為有限，但市政府透過免場租政策，成功吸引更多音樂活動，並帶動當地觀光、餐飲與住宿等產業發展。每場大型演唱會預估能為高雄創造至少5億元的經濟效益。音樂活動不僅提升了文化價值，還促進了城市的經濟發展。若政治介入，這種文化與經濟雙贏的局面將受到阻礙。

音樂活動應保持純粹，遠離政治干預，政治的介入只會破壞音樂的本質，應讓音樂成為情感共鳴與文化融合的平台，請政治魔手勿再介入音樂活動。

（作者為服務業）



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