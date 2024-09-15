自由開講》「台獨」帽子隨便扣？中共懲獨法規太模糊啦！

◎林宇馨

陸委會11日透過書面聲明表示，對於北京而言，不贊成統一就等同於「台獨」，寬泛的定義讓中共的「懲獨」法規變得極具威脅性，任何不認同中共立場的台灣人都可能成為被中共打擊的對象。

陸委會呼籲中共應立即停止透過法律模糊性和檢舉系統進行的威脅行動，並放棄利用恫嚇手段企圖改變台灣民眾的態度。（資料照）

「懲獨」法規模糊 擴大打擊範圍

中共聲稱的「懲獨」法規定義不清，國台辦雖宣稱法規只針對「極少數」台獨分子，但是否是台獨份子，中共說了算，任何與中共意見不一致的人，都可能因此被定罪，讓台灣民眾有極大的心理壓力。此種專斷獨行的做法，如何使台灣人民信服？

請繼續往下閱讀...

設立舉報網站：社會監控和不安的工具

中共設立舉報網站，不僅針對台獨分子，而是利用平台鼓勵民眾互相檢舉，透由此手段，中共希望造成台灣社會的恐慌和不安，使民眾彼此監視、懷疑，進而削弱社會的凝聚力，造成台灣社會動盪不安，以利中共趁虛而入。

恫嚇行為破壞兩岸關係

中共的恫嚇行為，嚴重影響兩岸關係的和平發展。透過模糊的法規和鼓勵檢舉的做法，損害台灣民眾的自由和權利，也破壞兩岸之間的信任基礎，無助於未來的對話與合作。

結論

陸委會呼籲中共應立即停止透過法律模糊性和檢舉系統進行的威脅行動，並放棄利用恫嚇手段企圖改變台灣民眾的態度。唯有在平等、互信的基礎上，兩岸才能真正展開建設性的對話，為未來的和平發展鋪路。

（作者為學生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法