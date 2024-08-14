自由開講》中共國安部破獲台間諜！背後的真相如何？

◎陳俊

中共國安部於近期宣稱破獲千餘起台灣間諜案，並強調反對台獨的決心，然可疑的是中共官方對這些間諜案件缺乏具體的時間和細節說明，但卻通過國家安全的名義，將反台獨的立場提升至新的高度，這種做法意在表明中共維護國家統一的強硬態度，同時也為未來可能的軍事或其他行動鋪平道路，而這種反台獨的宣傳攻勢，更像是一場無實質證據的政治表演，旨在為中共當局提供合理化未來犯台的藉口。

中共官方宣稱的可信度存疑

中共國安部宣稱破獲的千餘起台灣間諜案件，未能提供任何具體的證據或詳細的案件細節，這使得其可信度大打折扣。這類官方說法往往充滿宣傳意味，缺乏第三方驗證，並可能存在誇大事實或虛構情節，中共當局長期使用訊息不透明的策略來操控國內輿論和國際觀感，這次針對台灣的所謂間諜案也是延續此套路，既可以鞏固其國內的反台獨輿論氛圍，也能為未來對台灣採取激進作法找到正當性。

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中共國安部宣稱破獲的千餘起台灣間諜案件，未能提供任何具體的證據或詳細的案件細節，這使得其可信度大打折扣。（路透社）

中共震懾台灣的目的

中共國安部的宣稱，除對台灣施壓之外，也有其政治目的考量，國內方面，中共藉炒作反間諜與反台獨來加強對社會的控制，尤其是在經濟增長放緩和社會矛盾加劇的背景下，這樣的政治宣傳有助於轉移國內的注意力，並鞏固國家的政治統一；外部方面，這次宣傳亦是為向台灣及其國際盟友發出警告信號，強調中共在「一個中國」問題上的堅定立場，並削弱台灣的國際支持，這種雙重目的顯示中共在國際壓力和內部挑戰面前，正試圖以強硬姿態來維護政權穩定。

中共合理化侵台的鋪墊

中共一再強調反台獨行動，實際更像是為未來可能的武力侵台行動鋪路，本次國安部的宣告，與其說是對台灣間諜活動的防範，不如說是對外界傳遞訊息，即中共準備採取更進一步的行動，以確保其對台灣的控制，這種無具體證據的指控，可能會被用來為未來的軍事行動或其他形式的對台施壓行動製造合法性，中共當局希望通過此宣傳攻勢，淡化國際社會對其侵略行為的反感，並為其內部的武統派提供道德依據。

謊言背後的戰略意圖

中共國安部對台灣間諜案的宣稱，是為合理化未來對台行動所做的準備工作，這些缺乏細節的指控不僅反映中共內部的政治宣傳需求，更顯示其在國際舞台上操縱輿論的策略意圖。儘管這些可能在短期內鞏固中共的政治立場，但長期而言，這種策略難以掩蓋其對台灣的實際威脅，並可能加劇兩岸關係的緊張局勢。國際應對此保持高度警惕，避免中共利用這類不實指控來加速其侵略行動。

（作者為國際事務研究員）

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