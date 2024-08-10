自由開講》美國人當心／TikTok不只是社交平台 還是中共的間諜工具

◎張怡穎

最近美國司法部對TikTok的指控，再次引發了我們對這個應用程式的嚴重關注。這一事件讓我們看到，中國政府通過TikTok蒐集大量美國用戶的敏感數據，包括槍枝管制、墮胎和宗教等社會問題的看法。這不僅是對美國國家安全的威脅，更是對個人隱私和自由的重大侵害。

7月26日，美國司法部正式指控TikTok蒐集美國用戶的敏感信息，並在中國母公司字節跳動的指示下進行內容審查。

示意圖 。（路透檔案照）

美國司法部正式指控TikTok蒐集用戶的敏感信息

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7月26日，美國司法部正式指控TikTok蒐集美國用戶的敏感信息，並在中國母公司字節跳動的指示下進行內容審查。這些數據包括對槍枝管制、墮胎和宗教等社會敏感話題的看法，並最終被存儲在中國的伺服器上。字節跳動的中國員工可以隨時訪問這些數據。

根據司法部的文件，TikTok及其母公司字節跳動使用了一個名為Lark的內部通訊系統，該系統允許TikTok的美國員工直接向中國的工程師傳送受保護的美國用戶數據。這些數據通過Lark的內部搜索工具進行收集，並且在中國的伺服器上被保存，讓字節跳動在中國的員工可以隨時訪問。

TikTok一再聲稱，其美國用戶數據儲存在美國合作夥伴甲骨文公司的伺服器中，並由該部門員工監督。然而，司法部指出，TikTok依賴字節跳動開發的軟體來共享訊息，有時甚至通過該軟體向中國同事傳送大量美國用戶的受限制訊息。因此，TikTok所謂的安全保證根本不足以保護數據安全。

拜登總統在4月簽署的一項法律明確指出，如果TikTok不與字節跳動切斷聯繫，將在美國被禁用。這項措施獲得了兩黨的支持，國會議員和政府官員擔心中共當局可能迫使字節跳動交出美國用戶數據，或者通過操縱演算法來引導美國輿論向親北京的方向靠攏。

「很明顯，中國政府多年來一直在通過各種方式獲取美國人的大量結構化數據，包括從數據經紀人和其他人那裡購買這些數據，以及構建可以利用這些數據的複雜人工智慧模型。」司法部一位高級官員指出。這一點揭示了中共不僅是通過合法手段獲取數據，還在利用技術手段進行更深層次的數據分析和利用。

TikTok對美國政府提起聯邦訴訟，聲稱新法律侵犯了美國人的言論自由權。TikTok辯稱，該法律禁止其「繼續發表言論」，違反了《第一修正案》。然而，司法部指出，這項法律是為了解決國家安全問題，而不是針對受保護的言論。中國和字節跳動作為外國實體，並不受《第一修正案》的保護。

根據司法部文件，「TikTok 構成的國家安全威脅是真實存在的，公開紀錄和情報界提供的機密訊息都證實了這一點。」這意味著，TikTok不僅僅是一個社交媒體平台，而是一個蒐集數據、操縱內容的工具，對美國國家安全構成了真實的威脅。

這起訴訟的口頭辯論定於9月舉行，很可能會上訴至美國最高法院。如果TikTok未能與字節跳動切斷聯繫，那麼它將面臨在美國被禁的命運。這將是一場關鍵的法律戰，不僅影響TikTok的未來，也關係到美國的國家安全和人民的隱私權利。

美國司法部對TikTok的指控，再次提醒我們，中共政府通過各種方式獲取美國人的大量數據，並利用這些數據來實現其政治和戰略目標。作為美國公民，我們必須提高警惕，保護自己的隱私，拒絕成為中共數據收集的犧牲品。TikTok不僅僅是一個社交平台，更是一個間諜工具，我們必須認清這一點，並採取行動來保護我們的隱私和安全。

（作者為自營商）

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