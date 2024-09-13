自由開講》干預美國大選只是開始？！中共不懷好意的長期戰略！

◎張詠翔

美國將於今年11月舉行總統大選，中共再度利用假訊息操作手法，藉由散佈美國社會敏感議題的虛假資訊，試圖挑起民眾之間的對立與不信任。這種策略不僅影響選舉過程，更加劇美國社會的分裂，削弱美國內部凝聚力。

假訊息如何挑動美國社會裂痕

中共藉由散佈與美國社會敏感議題相關的假訊息，例如種族問題、疫苗政策、經濟危機等等，意圖在不同群體間製造矛盾與對立。透過社交媒體平台，中共的假訊息迅速擴散，加劇民眾的極端情緒，促使美國人民彼此攻擊。

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透過社交媒體平台，中共的假訊息迅速擴散，加劇民眾的極端情緒，促使美國人民彼此攻擊。（法新社）

重複影響台灣選舉的操作模式

在美國選舉中，中共使用的手法，與今年初影響台灣總統大選的模式如出一轍。透過製造輿論風波，意圖分化社會，削弱選民對政府的信任。這一系列操作手段表明，中共已經將假訊息操作系統化，並且應用於各個國家的選舉過程，目的在於推進其政治與地緣戰略利益。

干擾美國大選的目的

中共之所以不斷嘗試干擾美國大選，核心目的是削弱美國的國際領導地位，並為自身在全球範圍內的戰略擴張創造有利條件。透過使美國陷入內部分裂與政治混亂，降低美國在國際上的競爭力，進而弱化美國在印太地區及其他國家的影響力。

影響全球選舉的長期戰略

無論是在美國、台灣，還是其他民主國家的選舉，中共釋放假訊息的最終目的是推進其全球戰略。透過削弱這些國家的民主機制和社會穩定，試圖在全球範圍內重新塑造力量平衡，提升中共到話語權和影響力。此舉凸顯中共在信息戰領域的長期戰略部署，全球民主國家需警惕此類威脅。

結論

中共干預美國大選與其他國家選舉的行為，顯示其不僅限於追求局部的短期利益，而是推動一個更大範圍的全球戰略。透過散佈假訊息和操作敏感議題，中共試圖在各國內部製造分裂與混亂，削弱民主國家的治理能力與國際影響力，從而為其自身的崛起和地緣政治利益創造空間。這種長期戰略的核心目的是削弱美國及其他民主國家，並在全球重塑力量平衡。因此，全球民主國家必須認識到這一威脅，並採取措施共同應對中共的信息戰與政治干預。

（作者為學生）

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