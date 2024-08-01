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自由開講》中共自取其辱：人民的「投票」揭露殘酷現實！

2024/08/01 11:46

◎舺麵壬

近年來中國的經濟持續陷入困境，百姓的財產受到嚴重影響，生活日益艱難，由於中共嚴格禁止在網絡上討論「貧困問題」，許多中國民眾只能在心中暗自怨懟，然近日一位中國博主在網上發起投票，詢問中共和美國政府「誰關心中國老百姓的幸福生活？」原本以為這是一個無懈可擊的送分題，卻讓中共自己搬起石頭砸自己的腳。

這位中國博主在推薦引擎「今日頭條」上發起投票，並自信地認為所有參與者都會選擇中共政府，然現實卻給中共一記響亮的耳光，目前有2587人參與，其中投給美國的高達2340人，而投給中共的僅有251人，令中共當局極為尷尬，於是迅速下架該活動，試圖掩蓋令人難堪的事實。

（圖片來源：李老师不是你老师Ｘ社群帳號。）

這次投票不僅揭示中共的虛偽，也反映中國百姓對現狀極度不滿，中共當局自詡為「人民的公僕」，但實際上卻不顧百姓的疾苦，專注於對外援助和形象工程，而忽視國內人民的基本生活需求，正如網友所言：「唯恐百姓生活幸福的全世界大概只有中共當局，因中共官方認為幸福容易懶惰鬧事」，這番話戳中問題的核心，顯示中共的真正意圖，防止民眾追求更好的生活。

這次投票結果展示中國百姓心中的真實想法，中共一直以「人民的利益」為口號，但實際行動卻背道而馳，隨著經濟崩盤和自由受到打壓，民怨四起，這次投票只是冰山一角，這種情況下，中共若不改弦更張，只會使民怨沸騰，投票或許只是小插曲，但卻深刻反映中共在人民心中逐漸喪失的信任和支持，也為未來的社會變革埋下了伏筆。

近日有中國博主在網路上發起投票「誰關心中國老百姓的幸福生活？」，但答案竟然不是中共！圖為中共總書記習近平。（路透社）

（作者為台北市民）

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