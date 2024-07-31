自由開講》「...罷免獨裁國賊習近平」——新化縣標語事件揭示中國社會陷入「沉默螺旋」！

◎符璐綬

近期，中國湖南省新化縣發生一起標語事件，再次將中國公民社會的脆弱性呈現在世人眼前。事件中，民眾以懸掛標語、播放錄音的方式，公開表達對自由、民主的訴求，並直接點名批評習近平。此事件令人不禁聯想起 2022 年的四通橋事件，以及隨之而來的「白紙運動」。這些事件揭示了中國社會潛藏的危機，也凸顯了在高壓統治下，公民表達訴求所面臨的巨大風險。

中國湖南省新化縣城區一處天橋，被掛上「不要特權要平等」、「不要謊言尊嚴」及「不做奴才做公民」等標語。（截圖自「李老師不是你老師」Ｘ社群）

圖為天橋的另一面，則是被掛上「罷免獨裁國賊習近平」標語。（截圖自「李老師不是你老師」Ｘ社群）

新化縣事件：四通橋的回音

根據社群平台 X 知名帳號「李老師不是你老師」發布的影片，新化縣一座天橋上被人懸掛了兩幅白底紅字的標語。標語內容包括「不要特權要平等，不要風控要自由，不要謊言要尊嚴，不要文革要改革，不要領袖要選票，不做奴才做公民」以及「罷工罷課罷免獨裁國賊習近平，反對腦控」。同時，現場還播放著「要自由，要民主，要選票！罷工罷課罷免獨裁國賊習近平」的錄音。儘管影片中未出現抗議者身影，但此舉仍引發網路熱議。

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許多網友將此次事件與四通橋事件聯繫起來，當時網名「彭載舟」的異議人士彭立發，在北京四通橋上懸掛類似標語，呼籲罷免習近平，引發國際關注。彭立發隨即被捕，至今下落不明。新化縣事件顯示，儘管當局加強了網路審查和社會管控，但仍無法完全压制人民心中對自由民主的渴望。

沉默螺旋與公民社會的壓縮

新化縣事件和四通橋事件並非孤立事件，它們是中國公民社會不斷被壓縮的縮影。在「維穩」的名義下，中國政府對公民社會進行全方位打壓，言論自由、結社自由、宗教自由等基本人權受到嚴重侵害。這種高壓環境使得中國社會陷入「沉默螺旋」：當人們感覺自己的觀點與主流意見不符時，往往選擇保持沉默，避免遭受打壓。

然而，沉默並不代表認同。新化縣事件表明，即使在高壓統治下，仍然有人願意冒著風險發出自己的聲音。這些抗爭行動，即使規模有限，也足以證明中國公民社會並未消亡，人民對於自由民主的渴望依然存在。

（作者為學生）

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