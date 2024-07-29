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自由開講》真相被掩蓋？中共封鎖廣西砍人案詳情，民眾恐慌加劇！

2024/07/29 09:00

◎舺麵壬

中國近日再度發生持刀砍人事件，揭露當局對言論自由的嚴格控制以及其對社會問題的無視，廣西玉林市日前發生的持刀攻擊事件，造成至少4人受傷，警方強調案件正在調查中，並呼籲「網友不信謠、不傳謠」，然百度搜索和微博上的相關報導卻僅限於警方通報內容，未有更多資訊流出，不禁讓人質疑，中共政府是否故意封鎖消息，以掩蓋真相，讓人民無法瞭解事件的全貌。

中國廣西商場近日爆出砍人案。（翻攝Ｘ平台）

過去幾個月來，中國多次發生類似的攻擊事件，這些事件引發社會恐慌和不安，上月吉林市有4名美國大學教師遭持刀刺傷，江蘇蘇州的日僑學校校車也遭遇持刀攻擊，導致一對日本母子受傷，隨車中國籍女子不治身亡，這些事件顯示中國的公共安全問題嚴重，卻未見當局有有效的應對措施，相反地，中共政府選擇通過封鎖信息壓制輿論，來維持其所謂的「清朗網路空間」，這只會讓人民更加無助，暴露於更大的危險之中。

中共對言論自由的打壓，不僅阻止人們獲取真相的權利，也削弱社會對危機事件的應對能力，中共當局不願面對和公開討論社會問題，而是選擇掩蓋和壓制，使得許多潛在的危險無法及時被察覺和解決，這種做法使得中國社會處於一種不安全的狀態，只有真正實現言論自由，讓人民能夠自由表達和獲取信息，官方才能有效應對和預防類似的危機事件，保障人民的安全與福祉。

（作者為台北市民）

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