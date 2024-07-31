自由開講》美日合作強化亞太軍事力量，中共強權岌岌可危

◎陳俊

美國在亞太地區的軍事力量不斷擴增，對中共的強權地位構成嚴峻挑戰，印度空軍喬普拉中將指出，美軍在亞太地區的優勢，使得共軍面臨前所未有的壓力，美國印太司令部作為美國規模最大、實力最強的單位，其下屬的第七艦隊擁有近 200 艘軍艦，並且能調動多支航空母艦戰鬥群，加上駐韓與駐日美軍的快速響應能力也進一步強化美國在該地區的軍事威懾力，因此中共在區域內的行動受到極大限制。

美國海軍航空母艦示意圖。（美聯社）

美國在亞太地區的軍事部署不僅局限於海軍力量，還涵蓋強大的空軍與戰略轟炸機力量，如美國在阿拉斯加空軍基地部署 F-22 戰鬥機，在第一與第二島鏈部署大量 F-35 戰鬥機，而關島的軍事基地更是部署戰略轟炸機與大量戰艦，這些部署形成對中共的威懾，可以在需要時對中共實施打擊，加上美日印澳「四方安全對話」（QUAD）影響，更多北約國家進入亞太地區，增強美國對抗中共的能力，讓中共在區域內的軍事行動更加困難。

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喬普拉中將的觀點強調美日軍事合作的深化及其對中共的潛在影響，近期美日兩國確定設立「統合軍司令部」，隸屬於美國印太司令部指揮，如果按照趨勢發展，美國的最終目標可能是將日本自衛隊納入美軍指揮體系，將形成強大的軍事聯盟，對中共構成更大的威脅，尤其是美國已經控制韓國的「聯合參謀本部」，未來駐日韓美軍、日本自衛隊、韓軍可能會統一指揮，由美方統一指揮，進一步壓縮中共在亞太地區的戰略空間。

對中共而言，美日統合軍司令部設立及其潛在的軍事行動是一個巨大挑戰，雖然目前中日軍事實力對比顯示日本自衛隊單獨無法對中共構成威脅，但如果日本自衛隊被納入美國統一指揮體系，將顯著提升對中共的威脅，研判中共將采取相應的軍事與外交手段來應對挑戰，確保在亞太地區的戰略利益不受損害。

（作者為國際情勢研究員）

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