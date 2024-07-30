自由開講》兩岸衝突應對策略：駐日美軍新設「統合軍司令部」

◎劉硯

面對亞太地區日益緊張的局勢，尤其是兩岸衝突及北韓的不穩定局面，駐日美軍將新設「統合軍司令部」，以加強與日本自衛隊的指揮統制合作，不僅體現美日聯盟在應對地區安全威脅的緊密合作，也顯示出兩國在維護亞太地區穩定的決心，美日外交國防部長在近日舉行的2+2會談中確認此決定，並記錄在聯合聲明中，顯示該事件的重要性。

美日雙方近日舉行外交、國防部長2+2會談，左起為美國國防部長奧斯汀、國務卿布林肯、日本外務大臣上川陽子、防衛大臣木原稔。（法新社）

美日聯盟的戰略深化

駐日美軍新設的「統合軍司令部」將擴大其在日本的功能，並加強與日本自衛隊之間的合作，此舉標誌著美日聯盟在戰略和戰術層面深化，日本自衛隊將於2024年度末成立一個約240人規模的「統合作戰司令部」，負責統籌日本陸海空自衛隊的任務，而駐日美軍的新司令部將成為其對應單位，新設的「統合軍司令部」不僅能夠提升駐日美軍的作戰指揮權，還能更有效進行美日聯合訓練和緊急狀況應對。

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地區安全的雙邊合作

鑑於亞洲周邊安全保障環境的惡化，美日兩國政府認為有必要深化在亞洲的共同運用，駐日美軍新設的「統合軍司令部」將被賦予部隊的作戰指揮權，這意味著美軍在日本的部署將更加靈活和有效，駐日美軍目前約有5萬5000名軍人，但橫田基地的駐日美軍司令部一直未擁有部隊運用權限及作戰指揮權，而是由夏威夷的印度太平洋軍司令部掌控，新司令部的成立將改變現狀，賦予駐日美軍更多的自主指揮權，進一步鞏固美日聯盟的戰略合作。

結語

儘管新設「統合軍司令部」是美日聯盟在應對地區安全威脅的重要一環，但仍面臨挑戰，美軍所擁有的資訊和裝備遠多於日本自衛隊，這將在指揮統制的合作中帶來不小的協調難度，如何在確保日方作戰指揮權獨立性的同時，實現有效的合作，將是雙方需要解決的主要課題，然新機構的成立將提升美日聯合應對緊急狀況的能力，為維護亞太地區的和平與穩定做出貢獻，隨著美日聯盟的深化，兩國在戰略上的協同將變得更加緊密，這對於應對未來的地區挑戰至關重要。

（作者為研究生）

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