自由開講》川普再度競選，美國是否仍然協防台灣？

◎陳俊

自2016年當選以來，美國川普總統對美國在亞太地區的戰略布局展現濃厚的興趣，特別是台灣問題，他曾多次表態，不僅是對台軍售，也包括高層官員的互訪，彰顯美國對台海安全穩定的重視，然川普的言論和政策也時常充滿矛盾，尤其在談及台灣應向美國支付防衛費用時，顯示出其對台灣問題的複雜態度。

台灣作為美中談判籌碼的可能性

根據「日本經濟新聞」評論員秋田浩之的分析，川普或許將台灣視為與中國談判的籌碼，這種看法並非毫無根據，因為川普在他的第一個總統任期內，曾多次利用各種手段在國際談判中獲得優勢，因此，川普可能會先支持台灣以對中國施壓，並在達成目標後迅速收手，這樣的策略可能會對台灣的長期安全構成威脅，將使台灣置於不穩定的國際政治博弈中。

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川普會「協防台灣」嗎？日經評論員秋田浩之分析，這位前美國總統或許把這議題單純看做與中國的談判籌碼。圖為前美國總統川普。（法新社）

美國盟友的角色

在美國對台政策的不確定性下，美國的盟友應該如何看待台海問題？筆者認為，美國的盟友應該多管齊下，向美國強調台海穩定的重要性，並在必要時提供支援，因為只有通過多方合作，才能有效維持地區的和平與穩定，盟友的支援不僅是軍事上的，也包括政治、經濟和外交層面的合作。

台灣自我防衛能力提升

在美國政策變動下，台灣需加強自身的國防能力，川普曾提議加快對台軍售，以提升台灣的自衛能力，此舉對台灣有利，但台灣自身也應該積極採取措施，包括提升軍事科技水平、增加國防預算和強化防衛體系，唯有如此，台灣才能在面對外部威脅時更有底氣。

未來的展望

無論川普是否能夠再次當選美國總統，美國對台政策的未來走向仍然充滿變數，然可以肯定的是，美國對台海議題的關注將持續存在，台灣應該在這種情況下，積極尋求國際支持，同時加強自身的國防建設，以應對未來可能出現的挑戰，這不僅有助於保障台灣的安全，也有助於維持亞太地區的和平與穩定。

（作者為國際情勢研究員）

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