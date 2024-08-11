自由開講》檢討高雄國家體育場虧損？！監察院應以更宏觀角度看待！

◎葉宇晉

自由時報8／6報導「辦演唱會不收場租 高雄國家體育場入不敷出」，指出高雄國家體育場因免收場地使用費及門票收入費，以吸引國際知名樂團舉辦演唱會。雖然帶來觀光經濟效益，但場館營運入不敷出，引起監察院審計部關切。筆者認為，雖然監察院審計部所述場館營運狀況不佳是事實，但將虧損原因全歸咎於免收租金，實有失公允。

高雄國家體育館（即世運主場館）為行政院爭取主辦2009年世界運動會而籌建，曾風光舉辦世運開閉幕儀式，目前是我國男女足代表隊的主場之一，也是台電足球隊的主場。雖表面上是體育場，但我國舉辦國際運動賽事長期受到中共打壓，致使高雄國家體育館啟用後，每年舉辦的國際足球邀請賽屈指可數。在演唱會方面，2021年疫情前，每年大致上只有五月天開唱一檔次。直到疫情後演唱會大爆發，市府強化行政協助，陸續才有眾多國際知名藝人團體輪番開唱。2023年有韓國團體BLACKPINK等共3檔8場次，2024年已有紅髮艾德等共6檔11場次。

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圖為BLACKPINK於2023年3月在高雄世運主場館開唱，9萬張門票瞬間秒殺。（擷取自BLACKPINK臉書）

然而，場館完工10餘年後主要設施逐漸老舊，加上疫情期間空間閒置，損壞情形必然發生。為維持正常活動運作，保障超過5萬人歌迷的安全，場館必須在演出前提供良好的設施，這當然會大幅增加維護費用。即使運動賽事疫後大爆發，也必須加速汰換老舊設施，導致虧損幅度加大。將疫情期間的維運費用與疫後近2年相比，並不合理。

演唱會產業以歌手／樂團為核心，透過音樂現場展演，產業參與者還包括經紀業、展演策劃單位、票券及硬體公司等。依文化部「2022-2023臺灣文化創意產業發展年報」統計，「流行音樂與文化內容產業」2022年全國營業額342億元，北部地區（桃園以北）約250億元，占73%；南部地區（台南以南）僅有4億元，約占1~2%，落差懸殊。實際上，大型經紀公司、展演策劃單位、票券及硬體公司也都集中在北部，每次演唱會出動上百人力，須花費交通、住宿及硬體運費高達數百萬。高雄市給予主辦單位免場租優惠，吸引團隊到高雄演出，合情合理，且可吸引廣大粉絲在高雄消費，這筆生意對陳其邁來說可謂穩賺不賠。

高雄市政府去年（2023年度）預算執行初步成績出爐，賸餘約8.94億元，不但創下連3年「零舉借」紀錄，累計減債131億元。市府分析，除嚴守財政紀律，積極招商引資、推動重大建設、舉辦大型活動帶動觀光商機，都是高雄財政逐步改善的關鍵因素。

以高雄市民的立場看，亦不願大型場館無人使用變成「蚊子館」，更期待監察院審計部能以更宏觀的角度，正面看待市府吸引大型演唱會的行銷策略，共同展現高雄市友善及歡迎國際巨星的形象。

（作者為行政工作人員）

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