自由開講》喜迎奧運英雄！勿刻意曲解雷虎小組彩煙衝場美意！

◎王天宇



近日，有關雷虎小組在總統府前表演以迎接奧運英雄的討論引發了社會各界的關注；然而，某些勢力將此活動曲解為「浪費資源」、「政治宣傳」或「危及安全」，甚至試圖利用這一事件挑起兩岸對立，但事實卻並非如此，這次活動不僅具有重要的國內教育意義，更是強化臺灣國際形象和國防信心的表現。

圖為空軍雷虎小組AT-3教練機施放三色彩煙衝場的歷史畫面。（資料照）

首先，雷虎小組在總統府前的表演，並非僅僅是一場普通的飛行表演，而是象徵著國家對奧運選手努力的肯定與致敬，奧運選手為國家爭光，他們的每一分努力和每一枚獎牌，都代表著臺灣在國際體壇上的地位提升；通過這樣一場盛大的表演，不僅能夠讓奧運英雄們感受到國家對他們的重視與尊重，也能讓全體國民分享這份榮譽感與自豪感，某種程度上也是一次愛國主義教育，提醒大家在享受勝利的同時，不要忘記背後的努力與犧牲。

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其次，這次雷虎小組的表演還肩負著重要的國防教育功能，在全球局勢日益複雜的背景下，國民對國防的認識和了解顯得尤為重要，雷虎小組的高難度飛行展示，讓民眾近距離接觸到國防實力，感受到臺灣空軍的專業和技術水準，這不僅能增強民眾對國家的安全感，也能激發更多年輕人投身國防事業的熱情，至於安全問題，雷虎小組過去的表演已經證明了其高度專業性和嚴謹的風險管控措施，因此在這次活動中，不必過度擔憂安全問題。

總結而言，雷虎小組在總統府前的表演不僅僅是一場儀式，更是臺灣國防實力的展示，是對奧運英雄的禮讚，也是國民愛國教育的重要一環，我們應該以開放、積極的態度來看待這次活動，堅決反制任何試圖扭曲事實、挑起對立的外界言論，通過這樣的活動，我們不僅向世界展示了臺灣的自信與實力，也為國內增添了更多的自豪感與凝聚力，這才是對國家和人民最重要的貢獻。

（師大政研所學生）

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