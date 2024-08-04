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自由開講》一年少買10萬本新書 侯友宜讓新北市淪為閱讀沙漠

2024/08/04 19:00

◎陳昶日

新北市審計處報告揭露，新北市立圖書館採購新書經費僅占年度整體預算約一成，不符合教育部規定百分之十五最低標準。按二○二二年購書經費六千五百多萬元分配，四百多萬新北市民平均每人購書預算區區只有十六元，在六都中吊車尾，是第一名桃園市五分之一，更低於全國平均每人購書費用卅五元。

新北市審計處報告揭露，新北市立圖書館採購新書經費僅占年度整體預算約一成，不符合教育部規定百分之十五最低標準。

新書採購費僅占年度預算1成 不符教部規定最低標準

新北市長侯友宜疏怠懶散文化教育一葉知秋，難以洗刷警界出身「不讀書」刻板印象，他主政下新北市政府長期短編公共圖書館購書預算，讓新北市民沒有足夠新書可以看。

侯友宜市政團隊閱讀推廣投入不足由來已久。自從二○一八年底侯友宜上任後，新北市立圖書館二○一九年購書費用比前一年銳減一成，而審計處報告引用的二○二二年，恰是其任內購書經費最高的一年，去（二○二三）年又降為約六千兩百萬元，平均每人購書預算只剩下十五元。

與同為國民黨執政下的台中市相較，侯友宜主政下新北市彷彿淪為閱讀沙漠。台中市立圖書館近兩年購書經費翻倍成長，各採購超過一億一千萬元新書充實館藏，與首善之都台北市立圖書館並駕齊驅，雙雙採購破億元新書。

根據國家圖書館二○二三年《台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告》最新統計，平均每人擁有公共閱讀資源，六都中又屬新北市敬陪末座，是唯一未達基準值二點二冊圖書的直轄市，甚至比中南部雲林縣與嘉義縣還遜色。平心而論，新北市民每年平均到訪圖書館五點五四次，平均每人借閱圖書六點五冊，喜愛閱讀風氣都是名列前茅，可惜侯市府團隊心不在此，辜負了市民的閱讀熱情。

疏於耕耘文化教育 買書的錢到底花到哪裡去？

針對審計處報告，新北市立圖書館回應說將積極爭取編列採購預算，不脫侯市府一貫避重就輕敷衍作風，欠缺解決問題的誠意與態度。

新北市立圖書館每年總預算約六億元，按照教育部《圖書館設立及營運標準》規定，購置圖書經費至少不能低於百分之十五，換算下來約九千萬元，比現有購書經費六千萬起碼多出三千萬元，換算下來可以增加採購十萬本以上新書，其中包括佔購書經費四成的四萬本童書。

一年少買了十萬本新書，新北市政府必須先回答，本來應該買書的錢到底花到哪裡去？正視問題第一步就是把新書購買經費還回來，至少足額採購總預算低標百分之十五，否則爭取編列採購預算不過是誇誇其談官僚空話。

（作者從商，居住於新北市）

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