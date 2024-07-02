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自由廣場》原住民音樂揚威金曲獎／台灣原住民母語傳承的挑戰

2024/07/02 05:30

◎ 張天泰

台灣流行音樂年度盛事金曲獎邁入35屆，歌手Makav真愛拿下最佳新人、最佳原住民語專輯獎，而她十七歲開始用布農族母語創作。原住民音樂正揚威金曲獎！這也是台灣多元母語文化教育政策的重要，先認同自己的多元母語文化，才有這些珍貴的音樂創作。

筆者曾赴中國苗族做原住民文化與教育調查研究，發現台灣對於原住民母語文化教育的重視，已超越中國，因中共正運用漢文化與語言對其境內原住民（當地稱少數民族文化），做大一統的政治性併吞，這是間接自我消滅珍貴的多元母語文化。

在台灣，政府著力於健全族語教師組織、規劃族語師資培育、適當規劃族語教學進行課程，並積極推動政策，包含已推動「112學年度原住民族語言師資拔尖計畫」，及原住民語言教學採用「直播共學教學方式」，並為了傳承稀少語別，積極促進學生對族語文化的認識。

但台灣原住民多元母語傳承，仍遭遇許多現實挑戰，包含原住民學生學習族語的動機，一開始主要來自家人鼓勵，但家人迫於生活壓力會淡化其支持度，導致協助學生族語的行動難以落實，如何增強原住民學生傳承母語的內在動機，是第一大挑戰。而原住民學生在生活中缺乏母語自然習得的環境，除了沉重的課業壓力外，對於族語內含的知識語言價值難以感同身受，不了解傳統文化和習俗的重要性，使致學生無法體會學習族語的必要，如何讓原住民學生真正認同其母語的獨特價值，是第二大挑戰。

除了上述兩大挑戰，筆者認為讓台灣原住民看見自己多元母語文化的獨特珍貴性，以及不可被取代性，可以是台灣教育的未來努力方向之一！

（作者是教育博士、政治工作者）

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