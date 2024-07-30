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自由開講》假訊息氾濫！《零日攻擊》揭露中共對我認知戰

2024/07/30 09:15

◎陳俊

台劇《零日攻擊（Zero Day）》最近發布的前導片，引發廣泛關注和熱烈討論，該劇聚焦於台海戰事，詳細描述中共如何在我總統大選後的幾個月內，以一架反潛機的消失為藉口，逐步對我進行封鎖並發動軍事攻擊，此劇情警示大家要保持高度意識認知，防止被中共的認知戰所洗腦。

《零日攻擊（Zero Day）》海報。（零日攻擊官方臉書）

中共利用心理戰與認知戰的雙重攻勢

前導片詳細刻畫中共對我國發動的心理戰和認知戰，在中共的封鎖下，我國社會彌漫著各種假消息，如「金門棄守，解放軍成功佔據」、「我國總統已逃亡」，以及網紅直播主呼籲我國與中共簽訂和平協議等，這些手段旨在擾亂我國社會，動搖民心，削弱我國人民的抵抗意志，面對中共的雙重攻勢，我國人民須提高警覺，避免被假信息所迷惑。

利用戰前亂象景擾民

隨著「第零日」的逼近，前導片展示我國社會可能面臨各種困境，包括金融市場崩潰、各國撤僑，以及被滲透的黑道製造內亂，這些情景讓我們意識到，一旦戰爭爆發，我國將陷入極度動盪的局面，因此，我國人民須提前做好準備，不僅要強化自身的防衛意識，還要保持清醒頭腦，防止不戰而降情事。

中共滲透台媒製造假訊息

劇中還描述中共如何駭入我國的電視台，發布投降信息，鼓勵舉報「台獨分子」，進一步加劇社會的恐慌和不安，這些情節提醒我們，中共利用媒體滲透和假訊息的方式，企圖控制我國人民心智，削弱我國抵抗力，面對這種情況，我國人民應該加強媒體識讀的能力，不輕信來源不明的消息，保持獨立思考的能力。

我國應強化心防鞏固

《零日攻擊》的劇情參考我國國安會戰時社會情境兵推，旨在喚醒我國人民對國家安全的關注，長期以來，我國人民對中共武力犯台的恐懼深植心中，《零日攻擊》這部作品揭露中共的認知戰，旨在加強我國人民的心防鞏固，共同抵禦外侮。

結語

《零日攻擊》通過生動的劇情和震撼的視覺效果，提醒我國人民時刻警惕中共滲透和認知作戰，面對中共的心理戰和資訊戰，我國人民應提高國安意識，加強對資訊的辨別能力，保持獨立思考，團結一致，共同保衛國家安全。

（作者為兩岸情勢研究員

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