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自由開講》國軍虛擬主播：AI技術革新的傳播策略

2024/07/24 09:30

◎陳俊

今年的漢光40號演習，國軍首次引入AI技術，推出一位能夠以18種語言播報戰報的虛擬主播，此為創新且具有突破性的舉措，這位虛擬主播，不僅是技術的結晶，更代表國軍在資訊戰略傳播上革新，運用人工智慧技術，結合真人臉部建模，使得這位虛擬主播能夠快速且準確地進行多語言播報，大幅提升國際傳播的效率，節省大量人力和時間成本，使得國軍的演習動態能更加迅速傳播到全球，增強國軍的國際影響力與戰略溝通能力虛擬主播的出現，標示國軍在數位化、智慧化方向的重大突破。

國防部結合國內人工智慧技術，首度由軍聞社推出虛擬主播，可快速轉換18國語音播報，增加國際戰略傳播效益。（國防部提供）

漢光40號演習的另一個重點，是全面展示國軍在戰力保存和中樞防衛作戰的現代化能力，演習首日，衡山指揮所下達「電光捷報」，西部各地的軍機迅速轉場至花蓮和台東基地，進行「戰力保存」演練，充分顯示國軍在戰略轉移和基地防護方面的高效應對能力，中樞防衛作戰也是此次演習的重要環節，涵蓋松機和桃機的反空機降演練、台北捷運的反特攻作戰等科目，旨在全面提升首都防衛的應對能力，此次演習還特別關注到淡水河防的關鍵地位，防範類似中國籍男子闖入淡水河口事件，顯示國軍在防衛的高度警覺與準備。

今年的漢光40號演習採用無劇本的實兵演練方式，這種更加貼近實戰的演練模式，充分展示國軍面對中共威脅的全方位準備和應變能力，而海軍在紅色海灘、台南喜樹海灘、高雄左營基地以西海域實施的聯合反登陸作戰，亦是此次演習的亮點，進一步強化對共軍可能登陸的防禦措施，這次演習涵蓋的各項重點科目，不僅是對國軍現有戰力的測試，更是對未來作戰的探索與實踐，從技術應用到戰術演練，漢光40號演習全面革新，體現國軍在科技進步、戰術革新的顯著成效。

漢光40號演習不僅展示國軍在防衛作戰上的能力，更通過引入AI技術，開創國防傳播的新時代，這位多語言播報的虛擬主播，既是國軍科技進步的象徵，也是其在國際戰略傳播上的智慧應用，國軍在數位化和智慧化的進步，將為未來的國防策略帶來更多可能性。

（作者為國際情勢研究員

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