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健康醫療網》出國旅遊蕁麻疹發作怎解？醫：備妥藥物安心玩一夏

皮膚科醫師表示，排除原本就有慢性皮膚病的病人，大部分都會在出國前準備藥品帶出國備用外，的確有不少平時不常發作、但有過敏體質的族群，會因為環境的劇烈改變，讓過敏或蕁麻疹發作的機率提高。
健康醫療網

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2024/07/22 11:28

暑假旅遊旺季到，不少家長帶著孩子出國旅遊，小玉（化名）原本皮膚就容易出現搔癢、偶爾蕁麻疹會發作，在遇到日本的乾燥氣候時，蕁麻疹當場「牙」起來；不僅身上斑斑紅腫、癢到爆炸，影響到出遊興致，對於究竟該在當地就醫？還是強忍不適等返國再處理，著實讓她陷入兩難。

類似小玉的案例近期在皮膚科門診並不少見，台中／二林四季診所20SKIN皮膚科鍾佩宜醫師指出，今年暑季開始就陸續有病人來門診報到，大多主訴是在國外旅遊時皮膚出狀況；導致原本有要玩水的行程，也只能眼睜睜地看著別人玩，行程幾乎泡湯。

有過敏體質或有曾出現過蕁麻疹的人，建議出遊前先諮詢皮膚科醫師，備妥藥物出遊才不掃興。圖為皮膚搔癢示意圖。（www.freepik.com）

皮膚過敏發作有跡可循

鍾佩宜醫師表示，排除原本就有慢性皮膚病的病人，大部分都會在出國前準備藥品帶出國備用外，的確有不少平時不常發作、但有過敏體質的族群，會因為環境的劇烈改變，讓過敏或蕁麻疹發作的機率提高。「尤其是遇到溫度變化大、或者接觸到髒污的水或空氣，甚至是住到老舊旅館中積了許多灰塵或塵螨的地毯或寢具等，也有可能是對特定食物過敏，或吃了不潔的海鮮或熬夜飲酒等等。」鐘醫師補充。

她指出，皮膚會出狀況，多少跟自身免疫力好壞有關，如果原本就有過敏體質、加上壓力或熬夜等，就可能造成過敏反應或蕁麻疹急性發作。「國人很喜歡把旅遊行程排得很滿，往往早早起床、晚上捨不得睡，或加上時差影響，造成免疫失調，讓皮膚問題變得更加嚴重。」

另外，也有病人因為在旅遊中擦了平時沒用過的護膚品，或是長途飛行使用機上所提供的護膚試用品等，因為適應不良而出現過敏反應。

備妥藥物出遊才不掃興

「這些皮膚平日就容易出狀況的人，最好要事先備妥抗敏常備藥物，且盡量少接觸可能會導致過敏的海鮮、酒精類食物比較好。」鍾佩宜醫師提醒，有過敏體質或曾出現過蕁麻疹的人，最好在出遊前先諮詢皮膚科醫師，可準備止癢藥如抗組織胺藥物或痱子藥水等，並在止癢後先找出可能引起過敏的物質加以避免。

抗組織胺類藥物是屬於指示用藥，有第一代與第二代的分別，兩者最大的不同在於藥性。第一代藥物由於通過大腦屏障，容易造成嗜睡或注意力不集中，且有部分患者使用後有心悸困擾；「而新型第二代抗組織胺藥物因不會通過大腦屏障，沒有嗜睡及疲倦、心悸等副作用，且能一小時內發揮藥效、迅速緩解症狀，相對來說效果更持久，很適合出外旅遊時，迅速解除過敏反應，不致影響出遊興致。」

鍾佩宜醫師建議，人在國外時一旦蕁麻疹癢起來勢必相當煩躁、不安，這時若能選擇最快速有效、且無副作用的藥物趕快讓症狀壓下來，不但較為安心，也能不減旅遊興致，好好地玩一夏。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者王冠廷報導 出國旅遊蕁麻疹發作怎解？醫：備妥藥物安心玩一夏

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