晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 媒體

健康醫療網》網傳「游泳可能被傳染菜花」？泌尿科醫師分享2防護關鍵

單純游泳並不會直接導致菜花感染，通常透過直接接觸皮膚表面才會感染。
健康醫療網

健康醫療網

2024/07/12 11:58

隨著暑假來臨、氣溫持續升高，不少人紛紛湧向游泳池消暑降溫。然而近日流傳「游泳有可能被傳染菜花」的傳說，很多人因此有些害怕不敢去游泳池，但是游泳真的會讓人得菜花嗎？對此，泌尿科醫師戴槐青特別提出澄清與解釋。

隨著暑假來臨、氣溫持續升高，不少人紛紛湧向游泳池消暑降溫。（https://www.freepik.com/）

症狀多出現在手腳　菜花通常直接接觸皮膚才會感染

戴槐青醫師近日在fb粉絲專頁《幸福神捕 滴水不漏 泌尿科 戴槐青醫師》發文表示，菜花是一種由病毒引起、常見的皮膚病變，症狀通常出現在手腳，通常透過直接接觸皮膚表面才會感染。戴醫師強調，單純游泳並不會直接導致菜花感染，因為病毒不會通過水媒介傳播；但他也提醒，這並不代表完全沒有感染的風險。

保持清潔乾燥　避免皮膚直接接觸公共表面

「避免與他人共用毛巾、游泳裝備等個人用品，以及避免接觸潮濕且可能帶有病毒的公共環境，是降低感染風險有效的措施之一。」戴醫師強調，游泳後應及時淋浴，並使用乾淨毛巾擦乾身體，避免長時間濕潤的環境成為病毒滋生的溫床。

他進一步提醒，特別是在潮濕的公共場所，應盡量避免裸露的皮膚接觸可能受到污染的表面，例如泳池邊、淋浴間的地板，這些預防措施能有效降低感染風險，讓大家可以在酷熱夏日享受清涼游泳的樂趣。

儘管炎熱天氣讓人嚮往到泳池尋找消暑的解方，但正確的健康意識和預防措施，才是保護自己和他人免於菜花感染的關鍵。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者林韋彤報導 網傳「游泳可能被傳染菜花」？泌尿科醫師分享2防護關鍵

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書