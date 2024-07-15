健康醫療網》炎炎夏日，熱中暑機率飆增！醫解析「危急症狀、急救措施」防憾事

熱中暑的發生有多種原因，環境因素是主要誘因，如長時間暴露在高溫高濕的環境中，當環境氣溫超過35°C、且相對濕度較高時，人體難以通過出汗來降溫，增加了發生熱中暑的風險。

熱中暑是一種嚴重的高溫相關疾病，當人體無正常散熱機制來調節自身體溫時就會發生，嚴重會危及生命，但在炎熱的夏季相當普遍。了解其熱損傷的風險因素、及時辨別症狀，並採取適當的預防措施，可以大大降低發生熱中暑的機率。

熱中暑原因多 這些人是高危險族群

熱中暑的發生有多種原因，環境因素是主要誘因，如長時間暴露在高溫高濕的環境中，當環境氣溫超過35°C、且相對濕度較高時，人體難以通過出汗來降溫，增加了發生熱中暑的風險。

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自身生理因素扮演重要角色，特別是當人體的體溫調節機制失調時，某些群體更容易受到影響，包括老年人、嬰幼兒、慢性病患者，以及需要長時間在戶外工作或運動的人。此外，某些藥物也可能影響體溫調節，增加熱中暑的風險。

識別熱中暑症狀 避免憾事發生

臺北市立聯合醫院和平婦幼院區急診科主治醫師鍾稟彥表示，識別熱中暑的症狀至關重要，早期症狀包括：頭暈、頭痛、噁心、皮膚發紅發熱且乾燥、心跳加快和呼吸急促，如果不及時處理，症狀往往會迅速惡化，出現高燒（體溫超過40°C）、意識混亂、抽搐、甚至昏迷。值得注意的是，熱中暑與熱損傷的主要區別在於，熱中暑患者往往皮膚乾燥無汗，這是因為體溫調節機制已經完全失效。

預防熱中暑 牢記這些注意事項

預防熱中暑的關鍵在於採取適當措施，首先應盡量避免在最熱的時段（通常是中午到下午3點）外出或進行戶外活動，如必須外出，要確保充分補水，每15至20分鐘喝一次水，即使不口渴也要主動飲水；穿著寬鬆、淺色、透氣的衣物有助於散熱。在室內時，使用空調或風扇來保持涼爽。對於必須在高溫環境工作的人，應調整作息，增加休息頻率，並在陰涼處休息。特別是老年人和慢性病患者，更要注意避免暴露在高溫環境中，並保持室內涼爽。

預防熱中暑的關鍵在於採取適當措施，首先應盡量避免在最熱的時段（通常是中午到下午3點）外出或進行戶外活動，如必須外出，要確保充分補水！（資料照）

出現疑似熱中暑 緊急施救措施這樣做

如果疑似熱中暑，應立即採取緊急施救措施。鍾稟彥說，首要任務是將患者移到陰涼處，脫去多餘的衣物；可以用冷水淋浴、冰敷或用濕毛巾擦拭身體來迅速降溫，如果患者意識清醒，應給予水份或運動飲料補充體液和電解質，但不要讓其大量飲水。

如果症狀嚴重或患者出現意識不清的情況，必須立即撥打急救電話請求協助就醫。在等待救援的過程中，持續監測患者的體溫和意識狀態非常重要。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者王冠廷報導 炎炎夏日，熱中暑機率飆增！醫解析「危急症狀、急救措施」防憾事

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