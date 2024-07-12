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自由開講》大進滿88號事件：兩岸執法與人道問題的考驗

2024/07/12 10:33

◎危妮郝

澎湖籍漁船「大進滿88號」遭中國大陸留置已逾一週，陸委會副主委梁文傑呼籲雙方執法互相尊重，期盼大陸方面能盡快釋放被扣押的人員與漁船。這一事件突顯了兩岸間在漁業執法和人道問題上的複雜性。

大進滿88號事件的背景與現狀

「大進滿88號」於7月2日被中國海警船查扣，目前人船留置在晉江市的圍頭港進行調查。根據中國相關部門的通報，「大進滿88號」涉嫌「非法捕撈」，違反了「伏季休漁」規定，在「底拖網禁漁區線」內違規拖網作業，且使用的網具遠小於「國家規定」的最小網目尺寸。

兩岸執法的互相尊重

梁文傑在陸委會例行記者會上強調，雙方在這起事件中的執法問題應互相尊重。他指出，中國大陸處於「伏季休漁」期，禁止漁船在特定海域捕魚，這既包括中國大陸的漁船，也包括台灣的漁船。梁文傑表示：「對方有執法的問題，同樣我們這邊也有我們執法的問題，兩邊的執法互相尊重」。

梁文傑進一步表示，希望大陸方面能完成法律程序後，盡快釋放被扣押的漁民和漁船。就像台灣在處理扣押對方漁船或三無船隻時，在完成相關程序後會盡快釋放一樣。

澎湖漁船「大進滿88號」2日遭中國海警強行扣押，案發已逾一週。陸委會發言人梁文傑11日表示，希望對岸完成法規所要求的程序後，能夠盡快把人釋放。（資料照）

人道問題的困境

針對在海上迷航被中國海警尋獲的胡姓釣客，梁文傑表示，此事件屬於單純的人道救援事件，但胡姓釣客已在中國滯留近4個月，這對台灣方面來說是無法理解的。梁文傑強調，兩岸之間的人道救援應該互相尊重和配合，過去類似事件中，雙方通常都會很快把人送回去。

兩岸關係的挑戰與未來展望

大進滿88號事件和胡姓釣客事件，不僅反映了兩岸在執法和人道問題上的矛盾，也顯示出兩岸關係中的脆弱性。在國際局勢複雜多變的背景下，兩岸需要更多的對話和合作來解決分歧，維護區域的和平與穩定。

結論：呼籲理性對話與合作

大進滿88號事件再次提醒我們，兩岸在執法和人道問題上的合作仍需加強。雙方應本著互相尊重的原則，通過理性對話解決問題，避免事件升級，確保兩岸人民的安全與福祉。在這個過程中，國際社會的關注和支持也至關重要，唯有通過多邊合作，才能促進兩岸關係的良性發展。

（作者為學生）

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