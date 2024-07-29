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自由廣場》（胡，怎麼說）在野就挺貪腐，執政還得了？

2024/07/29 05:30

◎ 胡文輝

顏寬恒、高虹安都犯貪污罪被法院一審分別判刑七年十月、七年四月，我不對案件多嘴，但我要強烈譴責藍白兩黨魁朱立倫、柯文哲挺貪污的態度！

在野黨黨魁朱、柯都力挺自己人貪腐、都下了重「政治漂白粉」否定司法來為自己人洗白，這兩個黨魁在野就挺貪污，有一天若他們執政了，那還得了？他們自己人全掌握了國家機器，在黨魁庇護貪污的英明領導之下，「整碗捧去」，能貪就貪、有錢就拿，無法無天！

原來，朱立倫、柯文哲及黨徒的貪污有兩種，第一種，當自己人犯貪污罪被起訴、判刑，他們眼中就看不見貪污，口中無證無據就咆哮政治迫害、用司法打壓異己…；即使證據再確鑿，就如顏寬恒、高虹安兩案，起訴書及判決書上，顏、高的罪證彰彰明甚，朱、柯卻蒙上眼睛看不見。

第二種，則是當對手或政敵涉貪污，被約談、偵訊、聲請羈押，還沒起訴、判刑，朱、柯及藍白黨徒則自己當法官給他定罪，指為罪大惡極、十惡不赦，沒槍斃十次也要關到死。

阿克頓勳爵那句名言「權力使人腐化」，相對的論句是「權力吸引腐敗的人」，不是權力導致腐敗，而是腐敗的人千方百計奪權，掌權就原形畢露大腐敗。前述兩個論述權力與腐敗句子，不論那個比較正確，權力及有權的人都需要監督，司法就是最重要的防腐監督機制。

中央執政是權力，縣市長也是權力，立委及民代都是權力，都會導致腐敗、都會吸引人格本質腐敗的人，根據經驗，地方執政歪哥貪污機會更大更多，目前在地方掌握十六市縣執政權及立院多數的藍朱＋白柯，為了「保護」犯貪污罪的自己人，竟帶頭攻擊司法、破壞司法公信。

這是由傅崐萁及黃國昌帶頭，強暴式通過國會擴權法案企圖毀憲亂政後，藍白進一步破壞台灣司法公信的奪權陰謀，真的是品格惡劣加十級！

寧挺貪污也要破壞司法、寧毀憲亂政也要擴權，他們就是一群渴望奪權的暴發戶，若他們全面奪權得逞，那台灣就成了他們貪腐的天堂，清廉政治就被永久沉埋在地獄黑洞中。

（作者為資深媒體人）

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