自由開講》牧師真的可以公開鄭捷的信件嗎？！

◎陳安安

近日，曾經輔導過鄭捷的牧師黃明鎮於受訪時，除表達於輔導鄭捷時對其所生之評價外，更甚公開鄭捷所寫、交付予黃明鎮之信件，因而引發爭議。相關評論，主要著重於黃明鎮牧師是否違反職業倫理，尚未見是否負有法律責任之討論。

關於此種因為信賴而提供秘密之情況，於刑法第316其實已有明文規定，因任特定職務之人，對於因執行業務所知悉之他人秘密，有保密義務。所列舉之職務，即包含「宗教師」。

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北捷殺人案主嫌鄭捷。（資料照）

觀其立法目的，在於所列舉之職務，如醫師、心理師、律師，於執行業務過程中，經常會取得他人秘密，執行業務之人與尋求服務之人間因而具有高度信賴關係。為了保障個人隱私、執行職務之人與當事者間之信賴關係，甚至是保障列舉之各種職務之工作權，因而於刑法中規範該等執行該等職務之人有保密義務。保密義務始於開始執行業務之時，除有特別規定外，保密義務不會消滅，縱使當事人死亡，執行業務之人仍應遵守。

為了避免執行職務之人可能作為法庭上之證人而負有作證義務，進而與保密義務產生衝突，於刑事訴訟法第182條，即賦予執行業務之人拒絕證言權，用以解除義務衝突之情況。

此外，遇有緊急情況，例如當事人有自傷、傷人之虞，或法律規定具有通報義務，此時，為了保全於利益衡量下更大之利益，縱使執行業務之人洩漏因職務所知悉秘密，仍非法條所稱之「無故」，而屬有法律上之正當理由，不構成洩漏秘密罪。

黃明鎮身為牧師，依法對於因輔導個案所知悉之內容，自然有保密義務。況鄭捷於該信件末明確表示，希望不要將該信件透漏給媒體，無論是鄭捷口頭告知牧師，或信件中所書寫之內容，當屬黃明鎮牧師因執行業務所知悉之秘密。

鄭捷雖已死亡，保密義務既不因當事人死亡而解除，黃明鎮牧師仍負有保密義務。黃明鎮牧師在媒體受訪時，將信件透漏給媒體，並無任何為保全他人生命身體安全之緊急情況，亦無其他於衡量下所應保全之優越利益，黃明鎮牧師之行為，即是在無正當理由下，洩漏因執行職務所知悉之他人秘密，顯然構成刑法第316條之洩漏秘密罪。

此罪是屬於告訴乃論，鄭捷已逝，然仍得由符合資格之家屬提出告訴，使黃明鎮牧師之行為受到法律追訴。縱使無人提出告訴，該要件僅是於刑事訴訟程序上，作為追訴犯罪之障礙事由，惟仍不影響黃明鎮牧師該公開信件之行為於刑法上為一洩漏秘密行為之事實。

個人隱私於網路發達之時代，更具有保護之必要，一經洩漏，往往對於當事人產生不可回復之損害。從事特殊職務之人，對於他人隱私既有保密義務，自應遵守法律規範，尊重當事人隱私之保護。

（作者為執業律師）

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