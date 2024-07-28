曹興誠八不居士》AI 帶來的只是經濟效益嗎？

應用BeCasso app 可以把照片瞬間轉為繪畫，大大提升我們日常所見的藝術氣息，也會讓我們更能體會周邊的美。

◎曹興誠

AI 帶來的不止是經濟效益，還能給生活添加美感和樂趣。

街頭實景。 （取自貼文）

譬如，應用BeCasso app 可以把照片瞬間轉為繪畫，大大提升我們日常所見的藝術氣息，也會讓我們更能體會周邊的美。

利用AI ，照片瞬間轉為繪畫。（取自貼文）



我把一些照片轉為各種風格的繪畫，大家可以比較一下。

街頭實景。 （取自貼文）

利用AI ，照片瞬間轉為繪畫。（取自貼文）

（作者為聯電創辦人）

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