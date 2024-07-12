自由開講》中共竟窮到挪用農村學生營養補助來還債？！

◎劉硯勳

近日，中共審計署發現地方政府在財政管理中存在嚴重問題，其中尤以挪用農村學生營養補助金事件最為觸目驚心，估計有66個縣市將總計19.51億元人民幣的農村義務教育學生營養改善計畫專項資金挪用來償還政府債務和支付基層「三保」等支出，這一行為直接侵犯學生的基本權益，破壞國家設立這些專項資金的初衷，暴露出地方財政管理的巨大漏洞。

中國審計署在2023年度審計工作中發現，有66縣直接挪用19.51億人民幣的農村學生營養改善補助金，來償還政府債務和支付基層「三保」等支出，等於犧牲學生的權益。（歐新社）

挪用農村學生營養補助金的現象反映出中共地方政府在財政管理上的深層次問題，許多地方政府面臨巨大的債務壓力，財政資金緊缺，迫使其不得不動用原本應專款專用的補助資金來償還債務，然這種行為不僅違反國家的財政政策，更顯示出監管制度的缺失和執法力度的不足，地方官員在面對財政困境時，選擇以違規舉債和挪用專項資金等方式來緩解壓力，反映出在財政管理上的不負責任。

請繼續往下閱讀...

該事件曝光後，引發社會各界的強烈反應和關注，許多媒體和專家對此發表評論，批評地方政府的財政管理混亂，侵害農村學生的基本權益，公眾對於政府的信任也因此受到嚴重影響，要求政府加強財政透明度，嚴懲違規官員，此事件暴露出的問題不僅限於財政管理，更涉及到政府的誠信和公信力，輿論壓力迫使中央政府不得不採取更嚴厲的措施來整頓地方財政，恢復公眾的信任。

面對如此嚴重的財政問題，中共政府須進行深刻的改革，來解決地方政府財政管理中的制度性缺陷，應該加強對專項資金的管理和監督，確保其真正用於預定目的，另中央政府應加大對地方財政的支持力度，減輕地方債務壓力，避免地方政府因財政困難而違規挪用資金，此外更應該加強對違規官員的懲罰，樹立法律的威嚴，促進官員廉潔自律，唯有徹底根除亂源，方能逐步解決地方財政混亂的問題，保障農村學生的基本權益，提升政府的公信力和管理能力。

（作者為國貿系研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法