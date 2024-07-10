自由開講》洪秀柱荒謬／堅稱兩岸必然統一！

◎何翊瑞

中共國台辦主任宋濤於浙江杭州會見前國民黨主席洪秀柱一行，被中共拿來大肆報導，並且全程皆以祖國統一，兩岸民族復興的融合發展來當作貫串全場的重點，並且希望兩岸的青年可以交流交心共促國家統一，而洪秀柱竟當面公開表態兩岸必須統一而且必然統一的極度荒誕言詞，如同國民黨副主席連勝文在中共主辦的「2024兩岸青年峰會」中聲稱兩岸應互相攜手中華民族偉大復興，這種瘋狂替中共唱讚歌的行為忘卻當年自己曾捍衛過國家的法統的精神，這些言論包含在臺的一群親中退將不顧一切靠攏中共欲尋求開啟政治的第二生命煥發，殊不知中共並不是來者皆不拒，在統戰的角度上當然會藉由這些親共者來彰顯自己的政治主張來跟旗下百姓聲稱中共的主權正確性，在這種靠討好中共替中共背書者無不顯示這些人在臺灣早已「失勢」。

前國民黨主席洪秀柱在中共舉辦的「海峽兩岸青年發展論壇」致詞表示，「統一是我們全體中華兒女的共同願望，也是不可阻撓的歷史潮流，兩岸必須統一，也必然會統一」。（翻攝微博）

雖說兩岸目前局勢緊繃但仍依舊會維持著這和平的現狀，原因就是因為雙方領導人都心知肚明倘若發生戰爭，雙方就會付出慘重的代價，更不用說其他國家正伺機而動，兩國戰爭絕非單純只有兩國事務，期間更可能會遭遇自己國家內亂，從經濟到民生都有可能一蹶不振，萬一後勤補給無法供應，或者他國入侵的重大問題會導致亞洲地區局勢一發不可收拾，故雙方不約而同地採取這些無硝煙之戰，維持著現今平衡的狀態，避免觸及任何導火線就會引爆戰爭。

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（作者為政大政治系學生）

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