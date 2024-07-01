自由開講》喚回逐漸失落的「台灣精神」！

◎陳慶坤

昨天（30日）由台灣教授協會所主辦，第四屆新世代「台灣精神獎」，在228國家紀念館展演廳舉行。「台灣精神獎」由致力於本土教育的前台教會會長莊萬壽在2021年捐100萬元，與國立台北教育大學林慧瑜教授捐50萬元所成立。這獎項的宗旨是鼓勵新世代台灣人積極宣揚台灣主體性的「國民意識」，推行台灣文化的公共評論與倡議，以鞏固台灣的民主、自由，國家的福祉、安全。

台灣教授協會30日舉辦2024第四屆新世代台灣精神獎頒獎典禮，台灣教授協會會長陳俐甫出席致詞。（資料照）

所謂「台灣精神」是近代才產生的概念，根據莊萬壽教授《台灣精神：台灣活命之根》一書對「台灣精神」一詞所述，是出於日治時代，指自稱「台灣人的精神」以別於「日本精神」之意，也是台灣開始出現有現代意義的「精神」（Spirit），是屬於世界的國民精神；理論上是台灣人共同體性格、思想的向外宣示。

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但「台灣精神」在1945年戰後國民黨流亡台灣，開啟白色恐怖戒嚴，「台灣精神」一詞成為「中華民族精神」所打壓、除之而後快的概念。然而，這股壓抑卻也逐漸凝聚出「台灣精神」的共識；所謂反者道之動，天地有正氣，雜然賦流形，「台灣精神」由壓抑而外顯。國民黨外來政權的貪污、欺騙、屠殺，卻累積數百年分立的民族，在台灣住民逐漸有「台灣人」自我共稱，甚至以「台灣精神」口號作為政治訴求。自此美麗島事件、鄭南榕、詹益樺自焚、野百合學運、太陽花學運等等，是展現台灣精神在這個島上生存過程所產生的自我意志，致力推動台灣獨立運動的濫觴。

只是，當時由黨外時期的台灣政治菁英組黨成為民主進步黨，卻也在進入中華民國體制之後，台灣精神逐漸被侵蝕，甚至有被消滅之虞。過去「寧靜的革命」只不過是具有中國阿Q式的「精神勝利法」；體制內的改革更是世紀大謊言，連改個地方街道、建築名稱都不敢，何來膽敢體制內改革？

不具論述性的「中華民國台灣」，依然在紅藍白聯合操縱下，不過半數的少數就足以攻佔立院，幾乎淪為中國共產黨在台灣的立法局，聽命於北京政府「香港模式」的立法會？昔日的台灣精神已在中華民國憲政之下捉襟見軸？民進黨守候著當家不鬧事鴕鳥心態，「青鳥運動」的台灣精神顯現柔弱無力！

2024年台灣政治形態，已在紅藍白聯合操縱下咄咄進逼，台灣精神岌岌可危之際，而台灣人卻乏憂患意識，因此，昨天「台灣精神獎」的頒獎典禮，就顯得非比尋常的意義。八十餘歲的莊萬壽教授數年前才罹患胰臟癌，頒獎典禮他依然挺立著佝僂的身軀，使勁大聲疾呼：「台灣精神是台灣活命之根」，強調唯有理性、責任、正義的公民，有歷史記憶、國家認同、國民意識，我們才能守家國、護民主。場面令人為之動容！台灣必須喚回逐漸失落的「台灣精神」！

（作者台灣教授協會會員）

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