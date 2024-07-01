晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 社會

自由開講》喚回逐漸失落的「台灣精神」！

2024/07/01 13:14

◎陳慶坤

昨天（30日）由台灣教授協會所主辦，第四屆新世代「台灣精神獎」，在228國家紀念館展演廳舉行。「台灣精神獎」由致力於本土教育的前台教會會長莊萬壽在2021年捐100萬元，與國立台北教育大學林慧瑜教授捐50萬元所成立。這獎項的宗旨是鼓勵新世代台灣人積極宣揚台灣主體性的「國民意識」，推行台灣文化的公共評論與倡議，以鞏固台灣的民主、自由，國家的福祉、安全。

台灣教授協會30日舉辦2024第四屆新世代台灣精神獎頒獎典禮，台灣教授協會會長陳俐甫出席致詞。（資料照）

所謂「台灣精神」是近代才產生的概念，根據莊萬壽教授《台灣精神：台灣活命之根》一書對「台灣精神」一詞所述，是出於日治時代，指自稱「台灣人的精神」以別於「日本精神」之意，也是台灣開始出現有現代意義的「精神」（Spirit），是屬於世界的國民精神；理論上是台灣人共同體性格、思想的向外宣示。

但「台灣精神」在1945年戰後國民黨流亡台灣，開啟白色恐怖戒嚴，「台灣精神」一詞成為「中華民族精神」所打壓、除之而後快的概念。然而，這股壓抑卻也逐漸凝聚出「台灣精神」的共識；所謂反者道之動，天地有正氣，雜然賦流形，「台灣精神」由壓抑而外顯。國民黨外來政權的貪污、欺騙、屠殺，卻累積數百年分立的民族，在台灣住民逐漸有「台灣人」自我共稱，甚至以「台灣精神」口號作為政治訴求。自此美麗島事件、鄭南榕、詹益樺自焚、野百合學運、太陽花學運等等，是展現台灣精神在這個島上生存過程所產生的自我意志，致力推動台灣獨立運動的濫觴。

只是，當時由黨外時期的台灣政治菁英組黨成為民主進步黨，卻也在進入中華民國體制之後，台灣精神逐漸被侵蝕，甚至有被消滅之虞。過去「寧靜的革命」只不過是具有中國阿Q式的「精神勝利法」；體制內的改革更是世紀大謊言，連改個地方街道、建築名稱都不敢，何來膽敢體制內改革？

不具論述性的「中華民國台灣」，依然在紅藍白聯合操縱下，不過半數的少數就足以攻佔立院，幾乎淪為中國共產黨在台灣的立法局，聽命於北京政府「香港模式」的立法會？昔日的台灣精神已在中華民國憲政之下捉襟見軸？民進黨守候著當家不鬧事鴕鳥心態，「青鳥運動」的台灣精神顯現柔弱無力！

2024年台灣政治形態，已在紅藍白聯合操縱下咄咄進逼，台灣精神岌岌可危之際，而台灣人卻乏憂患意識，因此，昨天「台灣精神獎」的頒獎典禮，就顯得非比尋常的意義。八十餘歲的莊萬壽教授數年前才罹患胰臟癌，頒獎典禮他依然挺立著佝僂的身軀，使勁大聲疾呼：「台灣精神是台灣活命之根」，強調唯有理性、責任、正義的公民，有歷史記憶、國家認同、國民意識，我們才能守家國、護民主。場面令人為之動容！台灣必須喚回逐漸失落的「台灣精神」！

（作者台灣教授協會會員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書