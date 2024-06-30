法操》監護處分人從醫院脫逃，什麼是監護處分？

監護處分有別於一般刑法的自由刑，並不是直接把犯人抓去關，而是先讓他到醫院接受監護處分、接受治療。

法操司想傳媒

因殺人未遂受監護處分的簡姓男子5月19日自基隆某醫院脫逃，當天即搭乘客運至北市。據了解，簡姓男子去年在台北街頭持酒瓶傷人，遭判殺人未遂罪，並在被捕後才診斷出思覺失調症，法官判處有期徒刑3年，但在入監前需到醫院進行監護處分5年。簡男自基隆某間醫院脫逃後，刑事局發布「重要緊急查緝專案」，通令全國警方緝捕，並指簡男具攻擊性，男子最終於22日被新莊警方逮捕。



根據法院判決指出，簡男於2023年1月23日晚間，在台北市區手持玻璃酒瓶，尾隨1名女性民眾，並趁其不備，以玻璃酒瓶攻擊民眾的頭頸部，民眾當場血流不止，逃往路旁騎樓求救，經路人出面制止報警後，簡男才停手。受害民眾頭頸部及全身多處受傷、多根手指伸肌腱斷裂。



什麼是思覺失調？思覺失調患者會殺人嗎？



根據三軍總醫院黃三原醫生介紹，思覺失調是一種嚴重的精神疾病。在世界各地大約百分之一的人有思覺失調的症狀。在醫院裡，思覺失調症患者也占大多數。有時患者的行為令人難以理解，有時卻又很正常。大多數民眾以為有精神病的人都有暴力傾向和危險，這是錯誤的觀念。大部分的思覺失調症患者其實不太有暴力表現。更多數的時候，他們都愛靜，羞怯和畏縮。

大部分的思覺失調症患者其實不太有暴力表現。更多數的時候，他們都愛靜，羞怯和畏縮。（https://www.freepik.com/）

何謂監護處分？



監護處分是保安處分的一種，保安處分是刑罰的補充制度，用來預防將來的危險，並以拘束人身自由之方式來達到教化的目的。監護處分大多數是針對因病犯罪的精神病患者，強制其入院接受治療。根據刑法第87條第1項：「因第十九條第一項之原因而不罰者，其情狀足認有再犯或有危害公共安全之虞時，令入相當處所或以適當方式，施以監護。」



另外，根據刑法第87條第3項：「前二項之期間為五年以下；其執行期間屆滿前，檢察官認為有延長之必要者，得聲請法院許可延長之，第一次延長期間為三年以下，第二次以後每次延長期間為一年以下。但執行中認無繼續執行之必要者，法院得免其處分之執行。」，原則上監護處分最長就是五年，但檢察官如果認為監護人還有被監護的必要，也可以向法院申請延長監護，如果延長達10年的話，就需要每9個月評估一次是否再延長。

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為什麼要有監護處分？



監護處分有別於一般刑法的自由刑，並不是直接把犯人抓去關，而是先讓他到醫院接受監護處分、接受治療。因為受監護人與一般犯人不同，他們因為精神狀況不佳，無法控制自己的行為，如果直接將他們送到監獄坐牢，他們的狀況並不會改善，但若是通過治療，讓他們可以恢復更穩定的精神狀況，再犯機率也會大幅降低。



此次殺人未遂受監護處分的簡姓男子從醫院中脫逃，令北北基的居民憂心不已，法操也呼籲各位居民若看到可疑的人盡快報警，保護好自己與家人的安全。

本文經授權轉載自法操 監護處分人從醫院脫逃，什麼是監護處分？

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