法操》盼減刑竟遇「假律師」，委任律師前應先停看聽？！

遇到訴訟問題大家通常都會委任律師，希望藉由律師的專業順利把問題解決。但如何預防遇到假冒律師呢？本篇將教授大家一些委任律師前應停看聽的方法！

◎法操司想傳媒



不曉得各位有沒有訴訟的相關經驗，遇到訴訟問題大家通常都會委任律師，希望藉由律師的專業順利把問題解決。不過近期有報導指出，桃園市31歲邱姓男子得知林姓女友胞弟與人發生車禍，竟向林女母親佯稱自己是律師，可

居間協助和解事宜以減輕刑責，豈料，經濟並不寬裕的林母前後湊了210萬元支付，兒子仍被起訴，審理期間才知傷者一毛和解金都沒拿到，桃園地檢署近日依詐欺罪嫌起訴邱男，認邱男趁人之危詐騙，建請法院判處2年6月徒刑。

請繼續往下閱讀...

盼減刑竟遇「假律師」，委任律師前應先停看聽？！圖為律師示意圖。（https://www.freepik.com/）

假冒律師恐遭判刑

新聞案例中假冒律師的邱姓男子最後遭地檢署以詐欺罪起訴，（詐欺罪規定在第 339 條：意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。）

邱男除了上述的詐欺罪外，也很有可能會觸犯律師法第127條：「無律師證書，意圖營利而辦理訴訟事件者，除依法令執行業務者外，處一年以下有期徒刑，得併科新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰金。」，另外偽造律師執業許可，也會觸犯刑法第 212 條偽造特種文書罪：「偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。」

單純提供法律意見也犯法嗎？

如果並未宣稱自己為律師，只是懂相關法律願意幫忙代寫書狀，且收費低於律師行情的情形是否也會構成前述罪責？

若並未宣稱自己為律師即不會有詐欺、偽造文書問題，但若承攬案件具有訴訟性質，如撰寫民事、刑事及行政訴訟相關書狀及代當事人出庭等，仍然會違反律師法規定（有刑責），換句話說，辦理非訟案件（如登記、監護及收養事件、繼承事件，不包含支付命令之督促程序、假扣押保全程序）或單純回答法律問題，並不會產生違反律師法問題。

委任前應停看聽

委任律師前可以上法務部的律師查詢系統將律師的名字打進去搜尋，除此之外，也要注意律師在提供法律意見時，是不是講話含糊不清、邏輯前後矛盾，更要打聽看看律師事務所的評價，做好萬全的準備再進行委任。

本文經授權轉載自法操 盼減刑竟遇「假律師」，委任律師前應先停看聽？！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法