法操》端午節前破獲私酒工廠！任何人都不能自己釀酒嗎？

我國原則上仍然禁止人民私釀酒，依據《菸酒管理法》規定，若未經許可產製或輸入酒類，違反者會處5萬元以上100萬元以下罰鍰。既然上述提到原則，那當然就有例外啦！

◎法操司想傳媒

說到端午節的習俗就是吃粽子跟喝雄黃酒辟邪除蟲，有些不肖人士看準此「商機」就打算私下釀酒販售。日前警方就在桃園市八德區破獲一間私酒工廠，查扣的成品及半成品超過5000公升，並依違反菸酒管理法等罪名移送法辦。

任何人都不能夠自己釀酒嗎？還是有其他例外呢？

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圖為酒的示意圖。（資料照）

違法私釀酒，最高可處千萬罰鍰

我國原則上仍然禁止人民私釀酒，依據《菸酒管理法》第45條第1項規定，若未經許可產製或輸入酒類，違反者會處5萬元以上100萬元以下罰鍰。若查獲物的現值超過100萬元者，則處查獲物現值的「一至五倍以下」罰鍰，最高可以處一千萬元。

如果製造劣酒（不以符合國家標準之食用酒精所產製之酒、不符衛生標準之酒），則依同法第47條規定處30萬至300萬元罰鍰。查獲時的現值超過300萬元者，也是處「一至五倍以下」罰鍰，最高可以處6000萬元。如果劣酒內含有對人體健康有重大危害之物質，則還會有刑事責任，最高可處7年以下有期徒刑。

小農、原住民可申請釀酒販售

既然上述提到原則，那當然就有例外啦！

如果私酒未達一定數量且僅為自用的話，依照同法第45條第3項的規定是不處罰的。而所謂的「一定數量」的定義，依據財政部國庫署99年的函文（台財庫字第09903504870號）的解釋，為「成品及半成品合計每戶100公升」。

另外為了推動農業以及尊重原住民族傳統，同法第11條也規定，農民及原住民在農地生產生產「可供釀酒農產原料」者，經過申請之後就可以合法釀製並且進行相關營業，所以在市面還是可以看到一些「獨立品牌」的酒類。

雄黃酒有毒！別亂喝

而端午節習俗中會喝到的雄黃酒其實並不能強身健體，反而可以能身體有害。因為雄黃的成分為含有硫和砷的礦石，經過加熱之後會有劇毒的三氧化二砷（As2O3），喝下去輕則上吐下瀉、重則導致器官受損，衛服部也多次呼籲民眾別再服用雄黃酒，應破除「吃中藥有病治病、沒病強身」的錯誤觀念，若有相關問題也應尋求合格中醫師的意見。

端午佳節應是與家人、親友同樂的時光，若反倒因為傳統習俗帶來的錯誤觀念而導致健康出現狀況就得不償失了！最後法操也祝各位平安健康、端午節快樂！

本文經授權轉載自法操 端午節前破獲私酒工廠！任何人都不能自己釀酒嗎？

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