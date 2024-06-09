法操》女員工遭襲胸，老闆竟稱「遲早的事」開除她，雇主應負何種責任？

若遇到性騷擾的情況千萬不要姑息，趁早向主管或是雇主反應，以保護自身權利。此外，若被害人是因為雇主疏忽法定義務而受有損害，雇主還必須單獨對被害人負損害賠償責任。

◎法操司想傳媒

雇主在就業環境中本應扮演保護員工、調節員工矛盾的角色，但近期有則新聞報導指出，彰化縣一名泰國籍男技師與同事A女等工人在某工地頂樓工作，該技師利用其他工人去搬鷹架時，利用手肘強制將A女壓在牆壁上襲胸30秒，事後A女向老闆告狀，老闆認為她說謊，還說「這裡都是男生，遲早會發生的事」並解雇她，讓A女氣得提告。彰化地院審理，認為老闆證詞反而證明A女被襲胸一事，依強制猥褻罪判處男技師有期徒刑10月。

彰化一名女工人在工地被男技師襲胸，向老闆投訴反遭譏諷「遲早會發生的事」，彰化地院審理找出證據，依強制猥褻罪判處男技師有期徒刑10月。（襲胸示意圖／資料照）

在職場上遇到性騷擾事件該怎麼辦？可以向老闆求救嗎？

請繼續往下閱讀...

根據工作場所性騷擾防治措施準則第 2 條：「僱用受僱者十人以上未達三十人之雇主，為防治性騷擾之發生，應設置處理性騷擾之專線電話、傳真、專用信箱、電子信箱或其他指定之申訴管道。」若是受雇者超過30人，還需要另落實下列事項：

一、實施防治性騷擾之教育訓練。

二、性騷擾事件之申訴、調查及處理程序，並指定人員或單位負責。

三、以保密方式處理申訴，並使申訴人免於遭受任何報復或其他不利之待遇。

四、對調查屬實行為人之懲戒或處理方式。

五、明定最高負責人或僱用人為被申訴人時，受僱者或求職者得依本法第三十二條之一第一項第一款規定，逕向地方主管機關提起申訴。



若雇主沒有按照以上規定，分別會處新臺幣一萬元以上十萬元以下罰鍰，及新臺幣十萬元以上五十萬元以下罰鍰，並均得連續處罰。



另外，根據性別工作平等法第 27 條：「受僱者或求職者因遭受性騷擾，受有財產或非財產上損害者，由雇主及行為人連帶負損害賠償責任。」，在性騷擾的情況，雇主很有可能要與行為人負連帶賠償任。



除此之外，如果被害人因為雇主疏忽法定義務而受有損害，例如已經向雇主表明有遭受到性騷擾的情況發生，但雇主沒有做任何預防的處置，雇主還必須單獨對被害人負損害賠償責任。



回到新聞報導中的案例來看，若A女已經向老闆表明自己被同事性騷擾，但雇主非但沒有進行任何預防措施，還解雇A女，此時雇主很有可能會需要向被害人負損害賠償責任，看完以上的介紹您對新聞報導中的事件有什麼看法嗎？您是否也有遇到類似的情況，歡迎與我們留言討論。法操也提醒您，若遇到性騷擾的情況千萬不要姑息，趁早向主管或是雇主反應，以保護自身權利。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

本文經授權轉載自法操 女員工遭襲胸，老闆竟稱「遲早的事」開除她，雇主應負何種責任？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法