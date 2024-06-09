晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 媒體

法操》女員工遭襲胸，老闆竟稱「遲早的事」開除她，雇主應負何種責任？

若遇到性騷擾的情況千萬不要姑息，趁早向主管或是雇主反應，以保護自身權利。此外，若被害人是因為雇主疏忽法定義務而受有損害，雇主還必須單獨對被害人負損害賠償責任。
法操FOLLAW

法操FOLLAW

2024/06/09 11:00

◎法操司想傳媒

雇主在就業環境中本應扮演保護員工、調節員工矛盾的角色，但近期有則新聞報導指出，彰化縣一名泰國籍男技師與同事A女等工人在某工地頂樓工作，該技師利用其他工人去搬鷹架時，利用手肘強制將A女壓在牆壁上襲胸30秒，事後A女向老闆告狀，老闆認為她說謊，還說「這裡都是男生，遲早會發生的事」並解雇她，讓A女氣得提告。彰化地院審理，認為老闆證詞反而證明A女被襲胸一事，依強制猥褻罪判處男技師有期徒刑10月。

彰化一名女工人在工地被男技師襲胸，向老闆投訴反遭譏諷「遲早會發生的事」，彰化地院審理找出證據，依強制猥褻罪判處男技師有期徒刑10月。（襲胸示意圖／資料照）

在職場上遇到性騷擾事件該怎麼辦？可以向老闆求救嗎？

根據工作場所性騷擾防治措施準則第 2 條：「僱用受僱者十人以上未達三十人之雇主，為防治性騷擾之發生，應設置處理性騷擾之專線電話、傳真、專用信箱、電子信箱或其他指定之申訴管道。」若是受雇者超過30人，還需要另落實下列事項：

一、實施防治性騷擾之教育訓練。

二、性騷擾事件之申訴、調查及處理程序，並指定人員或單位負責。

三、以保密方式處理申訴，並使申訴人免於遭受任何報復或其他不利之待遇。

四、對調查屬實行為人之懲戒或處理方式。

五、明定最高負責人或僱用人為被申訴人時，受僱者或求職者得依本法第三十二條之一第一項第一款規定，逕向地方主管機關提起申訴。

若雇主沒有按照以上規定，分別會處新臺幣一萬元以上十萬元以下罰鍰，及新臺幣十萬元以上五十萬元以下罰鍰，並均得連續處罰。

另外，根據性別工作平等法第 27 條：「受僱者或求職者因遭受性騷擾，受有財產或非財產上損害者，由雇主及行為人連帶負損害賠償責任。」，在性騷擾的情況，雇主很有可能要與行為人負連帶賠償任。

除此之外，如果被害人因為雇主疏忽法定義務而受有損害，例如已經向雇主表明有遭受到性騷擾的情況發生，但雇主沒有做任何預防的處置，雇主還必須單獨對被害人負損害賠償責任。

回到新聞報導中的案例來看，若A女已經向老闆表明自己被同事性騷擾，但雇主非但沒有進行任何預防措施，還解雇A女，此時雇主很有可能會需要向被害人負損害賠償責任，看完以上的介紹您對新聞報導中的事件有什麼看法嗎？您是否也有遇到類似的情況，歡迎與我們留言討論。法操也提醒您，若遇到性騷擾的情況千萬不要姑息，趁早向主管或是雇主反應，以保護自身權利。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

本文經授權轉載自法操 女員工遭襲胸，老闆竟稱「遲早的事」開除她，雇主應負何種責任？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書