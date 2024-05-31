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法操》三重祖孫3屍案女婿坦承犯行，自白是證據之王嗎？

自白是被告承認自己所做的犯罪事實，過去警方辦案高度依賴被告自白，只要被告「招了」，後續就好辦事，因為這關係到檢察官是否要起訴，以及法官是否要下有罪判決，所以過去被告自白又稱為「證據之王」。
法操FOLLAW

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2024/05/31 15:30

◎法操司想傳媒

母親節前夕，新北市三重區發生祖孫三代遭殺害的3屍命案，震驚社會。根據報導指出，張嫌初步承認，不滿在酒店工作的妻子劈腿，五月一日晚間到隔日，連續掐死陳女、岳母及三歲繼子三人，並在伴屍六天後，才帶著他跟妻子飼養的愛犬「糯米」逃亡。

警方循線在12日上午於台中逮人。張男落網後坦承殺人，然而張男對於犯案手法的說詞和檢方初步相驗結果卻有出入。

新北市三重祖孫三代命案，嫌犯張泓毅落網時還緊抱愛犬。（資料照）

自白何以稱為證據之王？

張男雖然坦承掐死3人，但檢方相驗3人遺體，沒有發現外傷，也沒有發現頸部傷痕，他的說詞與檢方相驗結果兜不上，須待解剖遺體後進一步釐清案情。

自白是被告承認自己所做的犯罪事實，過去警方辦案高度依賴被告自白，只要被告「招了」，後續就好辦事，因為這關係到檢察官是否要起訴，以及法官是否要下有罪判決，所以過去被告自白又稱為「證據之王」。

被告自白為什麼不能當作唯一證據？

由於被告自白可以為司法的調查與審判過程省下許多心力，在過去不少檢警會以威逼、利誘、刑求的方式逼迫被告自白，隨之而來也產生許多冤案。例如著名的鄭性澤案，警察就是以刑求的方式逼迫鄭性澤自白，導致鄭性澤後續想要證明自己沒做，都會被法官以一句「沒做為什麼要自白」駁回他的請求。

因此，刑事訴訟法第156條第二項才會規定：「被告或共犯之自白，不得作為有罪判決之唯一證據，仍應調查其他必要之證據，以察其是否與事實相符。」

共犯的自白可以當作證據嗎？

除了被告的自白不能當作唯一的證據外，共同被告的自白也不能當作證據。原因在於共同被告、共犯間時常會有法律上利害關係，因此可能會出現推諉、卸責的情況，所以應該對共犯的自白證據價值給予限制。

回到新聞案例中，張姓嫌犯雖坦承掐死3人，但檢方相驗3人遺體，沒有發現外傷，也沒有發現頸部傷痕，張姓嫌犯的自白不能當作唯一的證據，還需要以其他證據來加強證據的證據能力。法操也要提醒各位，萬一成為刑事被告，若沒有做的事情就不要輕易自白，最好還是諮詢過律師的意見後，再做決定。

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本文經授權轉載自法操 三重祖孫3屍案女婿坦承犯行，自白是證據之王嗎？

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