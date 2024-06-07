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法操》法條三讀通過後總統就要公布嗎，什麼行政院的覆議權？

許多民眾在高中公民課本有學過草案要經三讀通過，再經總統公布，並於一定的期間，法案才會生效，不過三讀是哪三讀？什麼又是行政院的覆議權？
法操FOLLAW

法操FOLLAW

2024/06/07 14:06

◎法操司想傳媒

近期立法院三讀修正通過立法院職權行使法、刑法部分條文等案，因決議過程備受爭議，超過200名執業律師聯合聲明，呼籲行政院應依憲法提出覆議，立法院應接受覆議，重啟國會改革法案討論。

行政院會昨（6）日針對國會擴權法案正式提出覆議案。（資料照）

何謂三讀？

許多民眾在高中公民課本有學過草案要經三讀通過，再經總統公布，並於一定的期間，法案才會生效，不過三讀是哪三讀？一讀指的是法案在立法院的審查通過之步驟。提案後列入議程報告事項，於院會中朗讀標題後，即應交付有關委員會審查或逕付二讀。而二讀會依次進行廣泛討論及逐條討論，對於議案之深入討論、修正、重付審查、撤銷、撤回等，通過二讀之議案，於下次會議進行三讀。最後的三讀除發現議案內容有互相牴觸，或與憲法、其他法律相牴觸者外，只能為文字之修正。

經總統公布後，如果沒有指定特定施行日，依照中央法規標準法第13條：「法規明定自公布或發布日施行者，自公布或發布之日起算至第三日起發生效力。」若有指定特定日期，根據中央法規標準法第14條：「法規特定有施行日期，或以命令特定施行日期者，自該特定日起發生效力。」

什麼行政院的覆議權？

政院的覆議權規定在中華民國憲法增修條文第3條第2項第2款：「行政院依左列規定，對立法院負責，憲法第五十七條之規定，停止適用：……二、行政院對於立法院決議之法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統之核可，於該決議案送達行政院十日內，移請立法院覆議。立法院對於行政院移請覆議案，應於送達十五日內作成決議。如為休會期間，立法院應於七日內自行集會，並於開議十五日內作成決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長應即接受該決議。」

要是行政院對於立法院決議的法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統核可，在決議案送達行政院10天內，移請立法院覆議。而立法院對於行政院移請覆議案，要在送達15天之內作成決議。覆議案要是超過時間又沒有議決，原決議就會失效。覆議時，如經全體立法委員1/2以上（57人以上）決議維持原案，行政院長應即接受該決議。

您對這次立法院三讀通過的法案有什麼看法呢？您也贊成行政院應該行使覆議權，讓立法院重新覆議嗎？歡迎與我們一起分享您的意見。

本文經授權轉載自法操 法條三讀通過後總統就要公布嗎，什麼行政院的覆議權？

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