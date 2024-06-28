簡單來說，白內障是眼睛的水晶體從清澈逐漸變得混濁，進而影響視力。而白內障最常見的原因是與年紀有關的自然老化，多發生在50歲以上的民眾。其他還有一些會讓白內障提早發生的原因，包括曝曬過多紫外線、高度近視、糖尿病、眼睛外傷、長期使用類固醇等，都可能讓患者在40歲就出現白內障。

「他是位60歲的男性，高度近視達1300度，且有白內障及黃斑部退化的狀況。」垂楊大學眼科謝旻蒼醫師表示，「由於患者常在夜間駕車，工作上也有較高的中距離用眼需求，所以患者選擇使用延焦段散光矯正人工水晶體。」

延焦段散光矯正人工水晶體能同時幫患者矯正近視、散光，並提升中距離的視覺品質，在日常生活中幾乎都不需要配戴眼鏡。高度近視、散光患者在術後能夠擺脫配戴多年的厚重眼鏡，生活品質與滿意度也大幅提升！

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為響應每年六月為白內障衛教月，謝旻蒼醫師特別來跟民眾分享白內障的相關資訊。

簡單來說，白內障是眼睛的水晶體從清澈逐漸變得混濁，進而影響視力。而白內障最常見的原因是與年紀有關的自然老化，多發生在50歲以上的民眾。其他還有一些會讓白內障提早發生的原因，包括曝曬過多紫外線、高度近視、糖尿病、眼睛外傷、長期使用類固醇等，都可能讓患者在40歲就出現白內障。

白內障最直接的症狀就是視力模糊，患者也會覺得視野變暗、色調改變、容易眩光，有時候還會出現晶體性近視，近視度數明顯上升。

當白內障已對生活、工作造成影響時，通常醫師便會建議接受白內障手術。謝旻蒼醫師說，如果置之不理，白內障過度成熟不只讓手術難度提高、增加併發症風險，也可能導致青光眼，進一步對視力造成永久性傷害。

白內障手術幫助重見光明

倘若白內障已影響視力，勢必要進行白內障手術才有辦法確實的改善視力。

白內障手術是利用超音波將混濁老化的水晶體乳化並移除，然後置入人工水晶體來取代原有的水晶體功能，也能同步矯正近視、遠視、散光甚至老花眼，讓視力最佳化。拜微創手術技術之賜，白內障手術時間大約只需要20分鐘，待恢復後便能重見光明。

傳統的單焦點人工水晶體能夠讓患者看清楚遠距離的物體，至於散光以及中、近距離便需在術後配戴眼鏡輔助。而多焦點人工水晶體能夠讓患者看清楚位於遠、中、近焦點處的物體，但在焦點與焦點之間，影像的不連續性可能會讓視覺受到干擾，夜間駕車也容易有眩光問題。

為了有夜間駕車同時也有中近距離用眼需求的族群，而發展出的延焦段人工水晶體，是利用延長視覺景深來提供遠距離至中近距離的連續清晰視力。中距離為大約一個手臂的距離，是日常生活中最常用的視距範圍，例如開車看導航、使用電腦、煮飯做菜等都屬於中距離視距。

延焦段人工水晶體還具有低夜間光學干擾、不過濾健康藍光的特性，提升夜視清晰度，幫助患者達到日間方便、夜間安全。另外，延焦段人工水晶體能適應多種眼睛條件之患者，例如角膜狀況不佳、黃斑部疾病、做過屈光雷射手術等，都能事先與醫師討論。

台灣的近視盛行率很高，有許多高度近視的年輕患者也出現了早發性白內障的情況，這時可以考慮使用延長焦段水晶體，能夠一併矯正近視，並提供中距離視力，日常生活更加方便。而且延焦段水晶體能提升夜視清晰度，夜間開車也比較安全。

除了矯正近視之外，延焦段人工水晶體還可選配散光矯正功能。謝旻蒼醫師說，散光會讓影像出現疊影，干擾視覺品質，所以建議高度散光可一併使用人工水晶體來矯正，讓術後的視力更清晰，提升患者術後視覺品質，減少術後的眼鏡配戴率。

貼心小提醒

除了人工水晶體，白內障手術的設備也持續進步，謝旻蒼醫師說，近年還發展出飛秒白內障雷射技術，能夠讓手術過程更精準，進一步降低手術風險，提升安全性，同時也提高術中及術後穩定性，能讓傷口跟視力更快恢復。

每年六月是白內障衛教月，醫師提醒，如果發現有近視度數突增、視力模糊、視野變暗、色調改變、容易眩光等現象，一定要盡快就醫，確認眼睛的狀況，並及早接受治療！

本文經授權轉載自【照護線上】〈近視、散光、白內障退散！延焦段散光矯正人工水晶體適應多種眼睛條件，提升方便與安全，眼科醫師圖文解說〉

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