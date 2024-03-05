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照護線上》打呼不代表睡得好，睡眠呼吸中止症常導致失眠，專科醫師圖文解析

如果有失眠的狀況，請務必就醫檢查，千萬不能擅自服用安眠藥。因為部分安眠藥具有呼吸抑制的作用，可能會讓會讓呼吸中止的狀況更嚴重，或讓慢性阻塞性肺病患者堆積更多二氧化碳。
照護線上

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2024/03/05 15:19

「那是一個五十幾歲的男士，長期有失眠的問題，導致情緒不穩定，而且在駕車經過高架橋時都會感到很恐慌。」馬偕紀念醫院胸腔內科劉景隆醫師指出，「進一步檢查發現，原來他有睡眠呼吸中止症，晚上都會嚴重缺氧。」

確定診斷睡眠呼吸中止症後，便建議患者在睡覺時使用呼吸器。劉景隆醫師說，使用呼吸器改善缺氧之後，患者的睡眠品質大幅改善，整個人變得神采奕奕，安眠藥的劑量也可以減量使用。

失眠是國人相當常見的狀況，造成失眠的原因也相當複雜，常見的有環境因素，例如太冷、太熱、太吵、太亮而影響睡眠；有心理因素，例如緊張、焦慮、擔憂等；有生理時鐘改變，例如時差、輪班等；有飲食因素，例如在睡前攝取刺激性食物、飲料；有精神疾病，例如憂鬱症、焦慮症、思覺失調等；有身體疾病，例如咳嗽、鼻塞、疼痛、夜尿、睡眠呼吸中止症、慢性阻塞性肺病等。

由於失眠的成因相當複雜，所以在遭遇失眠的狀況時，必須仔細尋找原因，才能採取適當的解決方式。

眾多失眠的原因中，有些原因造成入睡困難，有些原因導致睡著之後容易醒來而影響睡眠品質。劉景隆醫師說，睡眠呼吸中止症便是會嚴重干擾睡眠的因素之一。

大家可能會以為，一個人睡到打呼代表睡得很好，其實並非如此。劉景隆醫師說，如果經常打呼，一定要留意是否有睡眠呼吸中止症。

睡眠呼吸中止症（sleep apnea）的患者往往打呼聲有大有小，而且睡覺時的呼吸聲會中斷。當呼吸中止導致血中氧氣濃度過低時，患者就會驚醒，一個晚上會發生數十次、甚至數百次，早上起床的時候會覺得頭痛、口乾舌燥等症狀。

因為晚上的睡眠一直被打斷，所以白天就容易打瞌睡、工作不能專心、記憶力衰退、暴躁易怒、心情低落。劉景隆醫師說，由於精神不繼，患者駕駛的安全性也須受到重視。

睡眠呼吸中止症的危險因子包括肥胖、男性、老年、家族病史、使用酒精或鎮靜劑等。部分患者的呼吸道肌肉較鬆弛，睡著之後便可能造成呼吸道塌陷，導致阻塞性睡眠呼吸中止症。

從盛行率推估，台灣至少有100-200萬人患有呼吸中止症，但大多數患者都不曉得自己有睡眠呼吸中止症，劉景隆醫師說，通常是身邊的人發現患者打呼很大聲、呼吸聲明顯中斷，才會提醒患者就醫。

「睡眠呼吸中止症不只會發生在成人，兒童也有機會出現睡眠呼吸中止症，而在夜間哭鬧、翻來覆去。」劉景隆醫師說，「因為睡眠品質很差，兒童可能常打瞌睡、活動力下降、注意力不集中、憂鬱、夜尿等，對小朋友的發育也有負面影響。」

經過檢查確認有睡眠呼吸中止症時，建議要根據病因接受治療，或是在睡覺時使用陽壓呼吸器，改善缺氧以及睡眠品質。劉景隆醫師說，部分患者在初期配戴陽壓呼吸器時，會因不習慣而影響睡眠品質，所以可以使用安眠藥物來輔助。

慢性阻塞性肺病也容易影響睡眠。劉景隆醫師說，慢性阻塞性肺病是因為支氣管有慢性發炎的狀況，患者白天就容易喘，睡著之後換氣減少，缺氧會更加嚴重，所以很容易醒過來，相當痛苦。

謹慎使用安眠藥物

如果有失眠的狀況，請務必就醫檢查，千萬不能擅自服用安眠藥。劉景隆醫師說，因為部分安眠藥具有抑制呼吸的作用，可能會讓呼吸中止的狀況更嚴重，或讓慢性阻塞性肺病患者體內堆積更多二氧化碳。

劉景隆醫師說，由於苯二氮平類安眠藥物會改變睡眠結構，長期使用後，部分患者會覺得記憶力受到影響。另外，部分苯二氮平類藥物具有呼吸抑制的作用，呼吸中止症患者也需特別留意使用此類藥物。

目前較新的機轉安眠藥是透過節抗食慾素受體改善失眠症（Orexin receptor antagonist），劉景隆醫師解釋，因為透過不同的機轉發揮作用，較不會影響睡眠結構，較符合生理需求，對失眠症患者的睡眠有助益。相較於傳統安眠藥物，食慾素受體拮抗劑比較不會有生理依賴性，也不會造成呼吸抑制，因此臨床上讓呼吸中止症病人或慢性阻塞性肺病患者多一個選擇。

失眠的成因很複雜，患者一定要跟醫師詳細討論，選擇合適治療與安眠藥物。

筆記重點整理

1、 如果經常打呼，一定要留意是否有睡眠呼吸中止症。睡眠呼吸中止症的患者往往打呼聲有大有小，而且睡覺時的呼吸聲可能會中斷。呼吸中止會導致血中氧氣濃度過低，患者就會頻繁驚醒。

2、 睡眠呼吸中止症患者白天容易打瞌睡、工作不能專心、記憶力衰退、暴躁易怒、心情低落。由於精神不繼，患者駕駛的安全性也須受到重視。確認有睡眠呼吸中止症時，建議要根據病因接受治療，改善睡眠品質。

3、 如果有失眠的狀況，請務必就醫檢查，千萬不能擅自服用安眠藥。因為部分安眠藥具有呼吸抑制的作用，可能會讓會讓呼吸中止的狀況更嚴重，或讓慢性阻塞性肺病患者堆積更多二氧化碳。

4、 苯二氮平類藥物是常見的安眠藥物，有呼吸抑制的作用，呼吸中止症患者或慢性阻塞性肺病患者也需特別留意使用此類藥物。

5、 食慾素受體拮抗劑透過不同的機轉發揮作用，對失眠症患者的睡眠有助益。相較於傳統的安眠藥物，比較不會有生理依賴性，也不會造成呼吸抑制，因此臨床上讓呼吸中止症或慢性阻塞性肺病病人多一個選擇。

本文經授權轉載自【照護線上】〈打呼不代表睡得好，睡眠呼吸中止症常導致失眠，專科醫師圖文解析

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