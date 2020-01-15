照護線上》檢查看看，你過勞了嗎？（懶人包）

過勞不是邪說，而是真正會影響健康狀況的殺手。過勞者容易感到焦慮、失眠、疲憊無力、變得肥胖、容易中風、有糖尿病、心血管疾病，酗酒及藥物濫用的比率也變高。

◎白映俞 醫師

如果你開始質疑自己在體力、情緒、或心智上的工作能力，也懷疑著自己工作的價值及意義，或許你就是已經「過勞」了。

我們應該正視過勞，否則持續性的過勞壓迫會嚴重影響健康。

如果你想要評估自己是否過勞，請先問自己幾個問題：

1. 工作時是否會變得憤世嫉俗，或者過度嚴厲要求？

2. 每天要上班時，你是否感到不情不願，到了工作現場也難以開頭做起？

3. 你是否覺得很沒力，不再有辦法維持原本工作時的高生產力？像是設計師想不出新作品，腦袋一片空白。或者是論件計酬的成衣工人，原本一小時能縫上百件衣物，現在只有不到五十件。

4. 工作方面不再想學習新的事物，也不想接受任何挑戰。

5. 對同事、顧客、客戶、甚至主管都極為不耐煩。

6. 不再覺得完成某些工作讓自己獲得了成就感。

7. 睡眠或飲食習慣改變，可能會睡不好，或是暴飲暴食。

8. 莫名其妙地感到背痛、腰痛、頭痛，或全身不舒服，但也找不到原因。

9. 試著用酒精、食物、或毒品麻醉自己。

以上這些狀況，可能是憂鬱症、甲狀腺疾病等真正的疾病引發的，所以若你面臨到這些狀況，就需要請教醫師是否與疾病有關，還是由工作過勞引起的！

至於為什麼會過勞？不只僅僅與太費體力相關，還有許多因素會導致過勞。

● 無法掌控工作：你無法改變工作的時間表、工作量、或工作項目。

● 目標不明確：你不清楚主管要的是什麼，你需要達到怎樣的目標。

● 工作不合興趣：覺得自己志不在此，愈做愈無趣。

● 與雇主價值觀不同：和雇主或主管價值觀不同，造成內心或實質上的衝突。

● 工作壓力太大：工作性質太過單調或太過混亂，因此需要用盡全力才能專心面對，因而容易疲憊。

● 無暇兼顧家庭：工作時間過長，或工作時間不定，造成失去與家人的聯繫，因而加速過勞產生。

● 因工作而生活孤立：覺得自己失去與社會的連結，無人支持，會感到更有壓力。

過勞不是邪說，而是真正會影響健康狀況的殺手。

過勞者容易感到焦慮、失眠、疲憊無力、變得肥胖、容易中風、有糖尿病、心血管疾病，酗酒及藥物濫用的比率也變高。

所以當你覺得自己經歷過勞狀況的話，請不要猶疑，而要找醫師檢查是否有其他身體毛病。你也需要並檢視自己工作上的選擇，改變面對工作的態度，尋求家人及社會的支持、再次評估自己的興趣、技能、與熱情所在，養成規律運動、睡眠的習慣也很重要。

工作是我們維持生計的手段，也能讓人投注熱情，貢獻社會，但別因為工作而喪失了一切生活，甚至生命。

這篇主要取材自美國梅約診所的見解，目前過勞不像高血壓、腎衰竭等病，有明確的數據能讓人建立診斷，若有疑慮，可向醫師當面請教。

本文經授權轉載自照護線上 檢查看看，你過勞了嗎？（懶人包）

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