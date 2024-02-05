照護線上》解決熟男解尿困擾，攝護腺拉開術幫助保留性功能，泌尿專科醫師圖文解說

攝護腺拉開術是利用細小的帶線植入物把肥大的攝護腺向兩側拉開，讓尿道恢復暢通。手術時間較短，過程幾乎不會失血，術後疼痛感不明顯，不會影響原本的勃起功能與射精功能。但並非所有人都適合攝護腺拉開術，還是須先請醫師評估，確認攝護腺的大小與形狀。

「那是位50多歲的男士，因為良性攝護腺肥大而解尿困難，甚至導致兩側腎臟都有點水腫。」台大醫院泌尿部姜宜妮醫師指出，「患者考慮接受手術治療，但是非常擔心在接受攝護腺刮除術後，會出現逆行性射精或影響勃起功能。」經過討論後，患者選擇接受攝護腺拉開術，利用細小的植入物從左右兩側拉開攝護腺，讓尿道恢復暢通。姜宜妮醫師說，術後患者的解尿狀況明顯改善，膀胱餘尿從300毫升降到50毫升，而且勃起功能與射精功能都沒有受到影響，讓患者鬆了一口氣。

隨著年齡增長，男性都會遇到良性攝護腺肥大的狀況。姜宜妮醫師說，攝護腺是個胡桃大小的腺體，位於膀胱出口，包住尿道，所以在攝護腺增生肥大後便會漸漸對排尿造成影響。

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良性攝護腺肥大好發在50歲以上的男性，姜宜妮醫師說，如果有代謝症候群，例如高血脂、高血糖、高血壓等，或是體重過重，也比較容易發生良性攝護腺肥大的問題。

良性攝護腺肥大的症狀包括尿速較慢、斷斷續續，上廁所時需要等一段時間才能解出尿液，且須用力解尿。姜宜妮醫師指出，長期解尿不順，也會讓膀胱產生變化，變得很頻尿，可能每個小時都想要尿尿，或是晚上睡覺時要起來解尿兩次以上。患者只要感到尿意就會很急，需要馬上去解尿，甚至出現尿失禁。

如果有相關解尿症狀，應該要及早至泌尿科就診，讓醫師評估攝護腺的狀況，並利用肛門指診、超音波、攝護腺特異抗原PSA等檢查看看是否有其他的問題。

低侵入性攝護腺拉開術解析

良性攝護腺肥大初期可以使用藥物治療，姜宜妮醫師說，但是如果在吃藥過程中，解尿狀況雖然比沒有吃藥好，卻一直有新的症狀出現，就表示患者的膀胱還是需要費力解尿，可能影響膀胱功能導致急尿、頻尿，便會建議利用手術的方式處理良性攝護腺肥大。

如果已有兩次以上尿不出來而需要導尿，或是產生膀胱結石，常常感染發炎，就一定要儘快手術治療。

傳統經尿道攝護腺刮除術是在膀胱鏡輔助下，利用電刀一片一片的刮除壓迫尿道的攝護腺。姜宜妮醫師解釋，因為失血的關係，患者可能需要接受輸血。術後也可能有疼痛、血尿、尿失禁、尿滯留的狀況。

接受傳統經尿道攝護腺刮除術後，患者可能會有性功能的變化。姜宜妮醫師說，最常見的逆行性射精就是因為攝護腺被刮開了，所以在射精的時候精液會向後流入膀胱。而在電刀刮除攝護腺時，部分神經可能受損，患者會覺得勃起的硬度不如以往。

近年來發展出攝護腺拉開術，利用不同的原理解決良性攝護腺肥大造成的解尿問題。姜宜妮醫師說，肥大的攝護腺就好像是閉合的窗簾，攝護腺拉開術就是利用細小的帶線植入物把肥大的攝護腺向兩側拉開，讓尿道恢復暢通。

攝護腺拉開術是在膀胱鏡輔助下，依序在左右兩側放置4至6個鎳鈦合金製成的帶線植入物，將肥大的攝護腺拉開。姜宜妮醫師說，拉開攝護腺後，尿液就能順暢通過。

相較於傳統攝護腺刮除術，攝護腺拉開術的手術時間較短，通常可在0.5~1小時內完成。由於植入物相當細小，傷口僅幾個小點，過程幾乎不會失血。姜宜妮醫師說，對年長患者而言，手術時間短、失血量少皆有助於降低手術風險。

攝護腺拉開術術後需要留置尿管的時間較短，甚至有機會不用放尿管。姜宜妮醫師說，一般而言，術後疼痛感不明顯，患者可能會有會陰部比較沉重的感覺，經過一段時間便會恢復正常。因為不會刨除組織，也不會產生熱傷害，所以不會影響原本的勃起功能，也不會造成逆行性射精。

「接受攝護腺手術後，患者都會關心何時能夠恢復性生活。」姜宜妮醫師說，「一般而言，接受攝護腺拉開術，大概兩週以後可以恢復性生活。但是如果患者完全沒有不舒服，其實也可以在出院之後就開始。」

若有考慮接受攝護腺拉開術，必須先請醫師評估，確認攝護腺的大小與形狀，看看是否適合採用攝護腺拉開術。姜宜妮醫師說，如果平時有服用抗凝血劑，術前要與醫師討論，確認停藥的時間。術後兩週建議不要提重物，也要多攝取蔬菜水果，避免便秘。

筆記重點整理

1、 隨著年齡增長，男性都會遇到良性攝護腺肥大的狀況，常見症狀包括尿速較慢、頻尿、夜尿、急尿、尿滯留等。 2、 如果在吃藥過程中，一直有新的症狀出現，便會建議利用手術的方式處理良性攝護腺肥大。如果已有兩次以上尿不出來而需要導尿，或是產生膀胱結石，常常感染發炎，就一定要儘快手術治療。 3、 接受傳統經尿道攝護腺刮除術後可能有疼痛、血尿、尿失禁、尿滯留的狀況，也可能出現逆行性射精，或影響勃起功能。 4、 攝護腺拉開術是利用細小的帶線植入物把肥大的攝護腺向兩側拉開，讓尿道恢復暢通。手術時間較短，過程幾乎不會失血，術後疼痛感不明顯，不會影響原本的勃起功能與射精功能。 5、 並非所有人都適合攝護腺拉開術，必須先請醫師評估，確認攝護腺的大小與形狀。

本文經授權轉載自【照護線上】〈解決熟男解尿困擾，攝護腺拉開術幫助保留性功能，泌尿專科醫師圖文解說〉

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