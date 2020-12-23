照護線上》排尿有風走路無風！解尿伴隨空氣聲和殘渣 當心嚴重腸炎上身

克隆氏症及潰瘍性結腸炎都屬於發炎性腸道疾病，好發於20至40歲族群，致病原因不明，目前已知和自體免疫、基因、環境等因素有關。

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排尿有風請當心！20歲李姓大學生近來解尿常覺得解不乾淨還伴隨空氣聲及殘渣，就醫初步研判腹部疑似因腫瘤問題導致小號難解，經轉診至三軍總醫院準備手術，但術前接受電腦斷層影像檢查，但檢查結果比對症狀表現卻並非典型腫瘤，進一步進行小腸鏡檢查，發現小腸末端已嚴重狹窄與潰瘍，這才確診為克隆氏症。

三軍總醫院胃腸肝膽科黃天祐醫師說明，健康的膀胱不存在空氣、殘渣及細菌，排尿出現空氣聲是重要警訊，當腸道持續發炎，可能與周邊器官形成瘻管，導致排廢路徑錯亂，而上述患者就是腸炎情況嚴重，使原本不相通的腸道與膀胱，卻因發腸炎穿孔形成瘻管相通，這個連外道路使腸內空氣及糞便殘渣於是排入膀胱，因而導致解尿有風及殘渣；若是瘻管發生在女性患者的腸道與陰道間，陰道恐出現異常分泌物，嚴重影響生活品質。

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確診不易 須終生治療的重大傷病

克隆氏症及潰瘍性結腸炎都屬於發炎性腸道疾病，好發於20至40 歲族群，致病原因不明，目前已知和自體免疫、基因、環境等因素有關。黃天祐醫師進一步說明指出，克隆氏症患者從口腔到肛門都可能發炎，發炎部位呈跳躍性，以小腸或大腸是最常被侵犯部位，初期可能以反覆腹瀉、腹痛、血便、營養不良及體重變輕等症狀表現，若未即時就醫治療，還可能併發多種共病，嚴重影響患者生活、學業及人際關係，且需要終生接受治療以控制疾病，也因而列為重大傷病之一。

黃天祐醫師回憶，曾經有位醫院同仁因反覆性腸阻塞急診多次，最終經過腹部電腦斷層掃描，發現小腸腫脹、發炎，進一步進行小腸鏡檢查，這才確診為克隆氏症，算一算從症狀出現到確診，前前後後過了好幾年，而且當時已經出現腸道狹窄症狀，必須藉由手術切除部分腸道，所幸接受生物製劑治療後，病情獲得穩定控制。

內外交迫 腸道外症狀可能早於腸道症狀

黃天祐醫師說，發炎性腸道疾病屬於自體免疫疾病，除了腸道本身出現病徵外，還可能波及其他器官，部分患者會出現關節炎、虹彩炎、膿皮症等腸道外症狀，值得注意的是，有些患者腸道外症狀比腸道症狀更早出現，因此前後到骨科、皮膚科、眼科就診，輾轉奔波多時才確診是發炎性腸道疾病，也可見這個疾病的多樣性，使得患者確診大不易。

黃天祐醫師分享，臨床曾收治一位二十多歲潰瘍性結腸炎患者，初期因為兩側腳踝都化膿而住院，分別有十幾公分傷口，外表看似感染蜂窩性組織炎，給予抗生素治療，但治療效果始終不佳，經切片檢查後，才確診是潰瘍性腸道疾病引起的腸道外共病「膿皮症」，所幸經過治療，腸道發炎獲得控制後，皮膚化膿的狀況也跟著改善。



治療關鍵 黏膜癒合才能「腸」治久安

現有發炎性腸道疾病治療包括抗發炎藥物、類固醇、免疫抑制劑及生物製劑。其中，類固醇能抑制發炎反應，但長期使用可能出現高血壓、骨質疏鬆、血糖不易控制、易感染等副作用，因此常用於疾病急性期，直到患者急性症狀緩和；如患者疾病症狀使用傳統藥物治療效果不佳，可能使用生物製劑以緩解腸道發炎，以降低復發、手術及併發共病的風險。

黃天祐醫師醫師呼籲，發炎性腸道疾病的患者多為年輕族群，常處於課業或事業打拼階段，部分患者以為腸道症狀緩解就是疾病獲得控制，因而中斷治療、不再回診，對此，黃天祐醫師提醒，藉良好的醫病溝通，搭配遵循醫囑、定期追蹤、持續治療，使治療達到大腸黏膜癒合的理想目標，才是穩定控制發炎性腸道疾病的關鍵，倘若治療變成「自」療，任意停藥，恐讓疾病復發或突然惡化，讓病情變得更加複雜也更難以控制，導致得不腸失的結果。

參考資料:

1. Abraham C and Cho JH. Inflammatory bowel disease. N Engl J Med. 2009 Nov 19;361（21）:2066-78.

2. Ramos GP and Papadakis KA. Mechanisms of Disease: Inflammatory Bowel Diseases. Mayo Clin Proc. 2019 Jan;94（1）:155-165.

3. Seyedian SS, et al. A review of the diagnosis, prevention, and treatment methods of inflammatory bowel disease. J Med Life. 2019 Apr-Jun;12（2）:113-122.

本文經授權轉載自照護線上 排尿有風走路無風！解尿伴隨空氣聲和殘渣 當心嚴重腸炎上身

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