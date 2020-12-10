照護線上》壓力悶燒「拉」警報！持續腸炎恐蔓延全身

克隆氏症與潰瘍性結腸炎都屬於發炎性腸道疾病，是一種自體免疫疾病，好發年齡介於20到40歲間，值得注意的是這類疾病近十年來，國內發生率逐年上升，且不同於一般腸道發炎，會導致持續性腹瀉達四個星期以上，如腸道黏膜發炎受損出血，還會引起血便症狀，一旦久拉、血便，當心腸炎拉警報。

◎照護線上編輯部

三十歲的簡小姐是位職業婦女，不僅天天加班，回家也一刻不得閒，在公事家事兩頭燒情況下，壓力經常瀕臨表邊緣，近一個月，還突然肚子拉個不停，原以為一般的腸胃炎，但自行服用藥不僅無效，還惡化出現血便，體重爆瘦五公斤，這才在家人的督促下就醫，確診罹患「克隆氏症」，並申請重大傷病卡。



血便當心嚴重型腸炎上身 壓力是惡化因子

小港醫院胃腸內科謝孟書醫師指出，克隆氏症與潰瘍性結腸炎都屬於發炎性腸道疾病，是一種自體免疫疾病，好發年齡介於20到40歲間，值得注意的是這類疾病近十年來，國內發生率逐年上升，且不同於一般腸道發炎，會導致持續性腹瀉達四個星期以上，如腸道黏膜發炎受損出血，還會引起血便症狀，一旦久拉、血便，當心腸炎拉警報。

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謝孟書醫師進一步解釋，發炎性腸道疾病目前已知可能與先天遺傳及後天環境有關，如現代人抽菸、高糖高鹽高熱量飲食及高壓力等也可能是誘發因子，一旦免疫系統與外界的細菌、病毒失去平衡時，則可能提高發炎性腸道疾病風險。個人臨床上就曾收治因課業壓力沉重、工作高壓、家事壓力大的學生、上班族與家庭主婦等患者，他們不約而同都陷入蠟燭多頭燒、壓力爆表而導致免疫力失衡的狀況。礙於多數患者因為缺乏對此疾病認識，有些誤以為是一般腸胃炎而延後就醫，甚至有人誤把腹瀉當排毒，往往耗費多時才得以確診。



星火足以燎原 腸炎失控蔓延全身

謝孟書醫師指出，發炎性腸道疾病治療以控制腸道發炎及達到腸道黏膜癒合理想目標，現有藥物選擇包含抗發炎藥物、類固醇與生物製劑等，根據患者疾病狀況，給予治療方式。其中，類固醇與免疫抑制劑可能讓免疫力下降，以達到疾病控制效果，如類固醇雖效果明顯，但患者擔心長期使用，可能導致月亮臉、水牛肩及水桶腰，也容易提高高血壓、血糖風險或睡眠障礙，因此，急性期治療過後，也可能考慮使用生物製劑或免疫抑制劑以長期控制病情。



謝孟書醫師補充，生物製劑是目前研究證實對腸道潰瘍癒合有效的藥物，且副作用也比類固醇及免疫抑制劑少，長期治療可改善腸道發炎狀況，讓腸道功能恢復，越早使用，長期來看有助於改善患者生活品質。除此之外，由於發炎性腸道疾病約有三成患者有「腸道外症狀」，以關節炎、皮膚炎、虹彩炎等共病最為常見，若能持續穩定控制疾病，減少反覆復發，就能減低腸道外症狀的風險。



從「腸」計議 腸道黏膜癒合是關鍵

謝孟書醫師指出，發炎性腸道疾病現階段無法治癒，必須長期追蹤控制，因此最忌「自療」，臨床上不少患者誤以為腹瀉次數減少，即代表病情好轉，自行中斷藥物，也不回門診追蹤，反而導致反覆復發讓治療更加棘手。

謝孟書醫師提醒，目前發炎性腸道疾病的治療觀念及目標，除了幫助患者緩解症狀，更要持續治療發炎的腸道，追求腸道黏膜癒合，也就是在內視鏡下，腸道完全恢復正常，沒有發炎。因此，建議患者多與醫師討論用藥，在治療過程中適時反應切身感受，提供醫師參考，並轉換心態將疾病當成慢性病長期治療，如此才能與之共存。

另外，在生活上，也提醒患者調整生活作息，避免熬夜或讓自己處於高壓緊張的狀態。飲食方面可選擇偏向地中海飲食法，多吃蔬果與優質蛋白質，減少攝取漢堡、牛排、起司等脂肪含量較高的食物。出門在外，也可提早做好準備，以便應急，如隨身攜帶衛生紙、濕紙巾、替換衣褲等，萬一有狀況時，可以取用更換。

本文經授權轉載自照護線上 壓力悶燒「拉」警報！持續腸炎恐蔓延全身

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