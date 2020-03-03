照護線上》長期腹瀉、發燒，竟是免疫系統亮紅燈！發炎性腸道疾病懶人包

發炎性腸道疾病好發於二、三十歲的年輕人，大多是學生、上班族。在台灣來講男性比女性稍微多一點點。發炎性腸道疾病會造成腸道長期反覆發炎，確切病因還不是非常清楚，目前認為跟免疫系統、腸道菌落、環境、遺傳等因子都有關係。

◎照護線上編輯部

29歲的廖小姐從2012年就被診斷出克隆氏症，也因為克隆氏症產生的併發症動過小腸手術。最近疾病控制較不穩定，腹瀉比較厲害，且合併有嚴重的關節問題。腸鏡檢查可以發現腸子有明顯發炎，抽血檢查也有白血球上升、發炎指數上升的狀況，影像學檢查發現有好幾段腸子的腸壁增厚，有明顯的發炎。

臺北市立聯合醫院仁愛院區消化內科李熹昌醫師表示，由於病情較不穩定，所以開始給予生物製劑治療，除了控制腸道發炎，也有助於改善關節炎及其他共病。

發炎性腸道疾病好發於二、三十歲的年輕人，大多是學生、上班族。在台灣來講男性比女性稍微多一點點。

發炎性腸道疾病發生率逐漸上升

李熹昌醫師指出，發炎性腸道疾病會造成腸道長期反覆發炎，確切病因還不是非常清楚，目前認為跟免疫系統、腸道菌落、環境、遺傳等因子都有關係。過去發炎性腸道疾病在歐美比較常見，然而最近這幾年來隨著飲食偏向高脂、高糖，亞洲國家的發炎性腸道疾病也快速增加，日本增加最快，韓國也在增加，台灣這十幾年增加的趨勢比較明顯。

除了飲食習慣之外，可能還有一個因素，由於我們對發炎性腸道疾病的認識愈來愈多，也愈來愈重視，很多的學會，像台灣小腸醫學會、台灣發炎性腸道疾病學會、台灣消化系醫學會等，都有進行教育宣導，愈多醫師了解發炎性腸道疾病，對疾病的診斷率也會逐漸增加，再加上診斷技術的進步，愈有經驗就更可以做出診斷。

潰瘍性結腸炎與克隆氏症有什麼差異？

李熹昌醫師解釋道，顧名思義「潰瘍性結腸炎」就是結腸發炎，主要僅限在結腸跟直腸，最常見的症狀就是慢性反覆發作的腹痛、血便、拉肚子、裡急後重。

「克隆氏症」就不只有結腸跟直腸受影響，整個消化道從食道到結腸、直腸都可能被侵犯，所以臨床表現比較多樣，隨著疾病侵犯的部位不同而有差異。食道或胃受到影響，可能出現吞嚥困難、吞嚥疼痛、上腹部疼痛等症狀；小腸受影響，可能有腹部絞痛、腸阻塞等症狀；大腸受影響，可能出現腹瀉、血便等症狀。

除了腸道，患者還可能有腸道外的表現，例如皮膚有一些結節性紅斑、眼睛有虹彩炎、四肢有關節炎、甚至可能出現硬化膽道炎。

延誤就醫，問題多多

李熹昌醫師說明道，發炎性腸道疾病在急性發作的時候，容易腹瀉、腹痛，嚴重的潰瘍性結腸炎可能讓腸子變的很巨大，叫做「巨結腸症」，可能破裂、穿孔，甚至要緊急手術。慢性發炎可能有慢性出血，會造成貧血，長期發炎亦可能增加罹患癌症的風險。

克隆氏症在急性發作的時候，有可能是因為發炎太厲害，造成阻塞、穿孔、膿瘍、廔管。慢性發炎可能讓患者因為持續腹瀉而營養不良、貧血，年紀較小的患者可能生長比較遲緩。

發炎性腸道疾病該怎麼治療？

李熹昌醫師道，發炎性腸道疾病的治療重點是控制發炎，可以分成急性發炎跟慢性發炎，急性發炎的時候醫師會使用藥物把疾病導向緩解期，維持患者生活品質，減少藥物的副作用。

當疾病處於緩解期，醫師會盡量調整用藥，讓疾病維持在緩解期，減少發炎的產生。

治療過程中，另一個重點是及早偵測併發症的產生，例如狹窄、廔管、甚至大腸癌等，希望能夠盡早處理。

除了少部份病情非常輕，侵犯範圍非常少的患者，例如潰瘍性結腸炎只侷限在直腸的患者，可能有機會停藥，不然大多數患者都建議要持續接受治療，維持在一個比較不發炎的狀態，才能夠避免後續併發症的產生。

急性期的藥物有口服的也有針劑，使用抗發炎藥物、類固醇等趕快把急性發炎誘導到緩解的狀態，部分患者還需要使用生物製劑治療。生物製劑的藥物有些是皮下注射，有些是血管內的注射，都需要打針。

病情比較緩解後，就比較不建議使用類固醇，因為長期使用類固醇，可能會有一些併發症產生。

發炎性腸道疾病，日常保養要點看這裡

李熹昌醫師提醒道，發炎性腸道疾病患者在急性發炎的時候應該讓腸子休息，發炎比較厲害的時候，可能會有點阻塞、吸收比較差，可能要短暫時間禁止吃東西，待腸蠕動改善，可以從低渣飲食開始吃，避免食物在腸道留下太多殘渣。

病情比較穩定的時候，便能逐漸增加纖維的攝取量，慢慢調整回來，各種營養要均衡。

根據每個人的狀況，要適度運動，由於病患可能有關節炎、骨質疏鬆等狀況，運動時請特別留意。

由於發炎性腸道疾病與免疫系統有關，最好能維持正常作息，不要熬夜，生活習慣有規律對病情控制會比較好。

務必要按時服藥、定期追蹤，才能和疾病和平共存。

本文經授權轉載自照護線上 長期腹瀉、發燒，竟是免疫系統亮紅燈！發炎性腸道疾病懶人包

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