照護線上》大腸直腸癌 不可輕忽的營養補充

在醫師努力下，健康的身體更是讓手術成功並且減少併發症比率的最好方法。改善健康的方式，最主要就是營養跟運動，術前就要開始，如果想等到術後才補充營養，一定來不及。因為開完刀後造成異化生理反應，加上那段時間可能食慾不好、吃不下東西，或因醫療需要禁食，因此在開刀前先把身體養好、營養顧好，並且有計畫的運動是非常重要的。

◎照護線上編輯部

大腸直腸癌的發生率很高，相關治療已經發展得相當成熟，醫師會根據各別患者的狀況擬定治療計畫，包括手術治療、化學治療、標靶治療等。

手術治療主要是依照腫瘤位置來決定手術方式。台中榮總重症醫學部重症加護外科蔣鋒帆主任表示，手術是腫瘤範圍還在局部時的最佳治療方式，提供癌友治癒的機會，經歷手術、麻醉、恢復等過程，對身體產生相當大的壓力，癌友當然需要一定的體力。

大腸癌手術是切除一段腸道與鄰近的血管淋巴等構造，然後將斷端接起來。常見的併發症包括出血、吻合處癒合不良、傷口、肺部感染或敗血症等，而這些都跟患者營養體力狀態有直接相關聯。

所以在醫師努力下，健康的身體更是讓手術成功並且減少併發症比率的最好方法。改善健康的方式，最主要就是營養跟運動，術前就要開始，如果想等到術後才補充營養，一定來不及。因為開完刀後造成異化生理反應，加上那段時間可能食慾不好、吃不下東西，或因醫療需要禁食，因此在開刀前先把身體養好、營養顧好，並且有計畫的運動是非常重要的。陪伴是幫助患者的好方式，親人陪伴一起運動，相當有幫助。

營養的部分，能夠均衡飲食最好。如果身體狀況不佳，或接受如手術、放療、化療等治療前後，則可以短期使用一些營養補充品來加強。接受大手術後，一般要三個月體力才會完全恢復。很多人開完刀後體重還持續減輕，那是因為身體還處於耗能狀態，兩個月以後會慢慢恢復正常，體重回升。

蔣鋒帆醫師回憶道，曾經遇過有病患說醫師動手術把高血壓治好了，其實真正的原因是因為身體太虛弱，反而讓血壓偏低，大概3-5個月後血壓又會回復原來的狀況。

充足營養，有助減輕副作用

蔣鋒帆醫師指出，一般化學治療大概在術後4-6個禮拜開始執行，現在的化學治療，除了藥物效果進步之外，副作用也比較少。搭配不同的止吐藥與調節劑，能緩解患者的不適。也有部分藥物的副作用是手腳發麻，大概打8-9次後藥物劑量累積，會開始出現。

在做化療前把身體調好的患者，副作用會比較少，耐受力會比較好，從國外報告和目前替患者治療，都有這樣的經驗。

化療期間的飲食需要注意哪些？

蔣鋒帆醫師表示，大腸直腸癌的化療目前大多是每兩周一次，如果前三四天因為藥物副作用造成胃口不好，就不用勉強吃，可以趁著之後的十天好好加強。還有一定要規律運動以加速恢復身體各部分的功能，畢竟維持健康是自己的責任，讓身體在良好的狀況下接受治療，醫師也會盡量用藥物幫忙調整。

在營養支持上，營養均衡是王道，我們不要期待靠單一食品就能發揮效果。另外醫師也提醒避免攝取太多食品添加物影響身體機能。

補充營養，掌握大原則

人體的消化吸收主要由小腸進行，切除部分大腸通常不影響養分吸收的功能。但患者在手術前後或者是化療期間，身體真的比較虛弱，部分患者還會遇到消化不良的狀況，或食量受限等問題。蔣鋒帆醫師解釋道，在均衡飲食之外，還可以藉由一些醫學科技的營養補充品來幫助患者做營養支持。

蔣鋒帆醫師強調，均衡飲食再加上適當營養補充品的介入，一定有助改善生活品質並加速健康恢復。大腸直腸癌患者在治療過程中，營養補充除了最常見的高蛋白質、精胺酸、核甘酸、多醣體類型補充品之外，海中多醣體-褐藻醣膠近年也常被討論，台灣亦有多項醫學臨床研究小分子褐藻醣膠，可作為營養輔助的選擇之一，有助於調節生理機能。

大腸直腸癌會復發嗎？

蔣鋒帆醫師提醒道，大腸直腸癌復發的機率與期別有關。若能早期發現早期治療，復發率比較低。在罹病後務必配合醫師的治療，加上適當營養介入與體能提升，必能戰勝癌症。

患者要維持健康的生活型態，規律運動、均衡飲食、避免便秘，把身體狀況調整好，最好能戒菸、戒酒、戒檳榔。治療告一段落後，患者務必定期回診追蹤！

本文經授權轉載自照護線上 大腸直腸癌 不可輕忽的營養補充

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