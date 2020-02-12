照護線上》正確心臟保養，醫師圖文解說

心臟是非常重要的器官，心臟功能不好，全身都會受牽連，心臟衰竭又是所有心臟疾病最終的終點，因此死亡率很高，甚至比某些癌症還要高。

◎照護線上編輯部

心臟負責推動全身血液循環，每分每秒都持續跳動。然而，日常生活中卻有很多可能傷害心臟的狀況，一定要盡量避免，做好心臟保養，以免心臟持續受傷，導致心臟衰竭。

血糖太高，心臟也受害！

台大醫院心臟外科許榮彬主任指出，血糖偏高時，患者可能沒有明顯症狀，所以容易輕忽，其實血糖過高，全身器官都會受到影響，控制血糖的目的就是為了預防糖尿病相關併發症。

過高的血糖會導致「動脈粥狀硬化」，讓動脈逐漸狹窄、阻塞，輸送往器官的血流減少，各器官的功能都會受到影響，例如在腦部可能造成血管阻塞、缺血性中風；在心臟可能造成冠狀動脈阻塞，導致急性心肌梗塞、心臟衰竭；周邊血管阻塞，肢體會缺血，導致肢體疼痛不良於行，由於血液循環差，傷口不容易癒合，部分患者恐怕需要截肢。總而言之，糖尿病的併發症是多面向的，從頭到腳都會出狀況，特別是可能導致心肌病變，讓心臟功能進一步惡化，而演變成心臟衰竭導致死亡，不可不慎。

持續高血壓，心臟難負荷

許榮彬醫師表示，高血壓會導致全身血管病變，腎臟、眼睛等器官都會受損，影響相當全面。

血壓過高會造成血管受損，甚至破裂。例如急性發作的主動脈剝離，是非常危險的狀況，患者可能感到劇烈撕裂性胸痛，極為難受且死亡率很高。腦部血管破裂的出血性中風，可能造成死亡，也會有神經學後遺症。

如果是慢性的高血壓，我們的心臟會因為長期負荷過大而漸漸邁向心臟衰竭。當冠狀動脈狹窄、阻塞，心肌無法獲得充足的氧氣，心絞痛、心肌梗塞的機會愈來愈高，容易演變成心臟衰竭。

血脂過高，血管狹窄、阻塞，恐致心臟衰竭

高血脂是很常見的狀況，許榮彬醫師解釋道，血脂包含高密度膽固醇、低密度膽固醇、以及三酸甘油脂。高密度膽固醇對身體有幫助，而低密度膽固醇會導致動脈硬化，對身體有害。

全身各器官都需要血液供應，當血管受損，就會造成器官病變，雖然原因不同，但是造成的結果都類似：腎臟血管阻塞會造成腎臟衰竭，肢體血管阻塞會造成缺血、疼痛，腦部血管阻塞會造成腦中風，心臟的冠狀動脈血管阻塞會造成心肌梗塞、心臟衰竭，一定要多加注意。

抽菸傷肺又傷心！

許榮彬醫師提醒道，對心血管疾病而言，抽菸是個重要的危險因子，抽菸也會造成血管病變，進而導致器官損傷。不過抽菸除了造成血管損傷之外，還可能致癌。提到抽菸，大家容易聯想到肺癌，其實不只有肺癌，抽菸將導致口腔癌、食道癌、乳癌、膀胱癌、腎臟癌等多種癌症的風險增加，是非常重要的危險因子。

即使一天只抽一根菸，罹患冠狀動脈心臟病和中風的風險就會明顯上升。吸入二手煙也同樣有害。

戒菸的好處很多，戒菸12小時後，血液中的一氧化碳濃度恢復正常。戒菸兩週後，血液循環及肺功能開始改善，戒菸一年後，冠狀動脈心臟病的風險減半。戒菸五年後，口腔癌、食道癌、膀胱癌的風險減半。戒菸十年後，死於肺癌的風險減半。戒菸十五年後，罹患冠狀動脈心臟病的風險和不抽菸者相同。

許榮彬醫師強調，心臟功能不好的患者務必戒菸，避免刺激心臟。吸菸會讓心跳加速、血壓上升，皆會加重心臟負擔，導致心臟衰竭惡化。

酒精會傷害心肌細胞，惡化心臟功能

酒精會造成心臟細胞的傷害，許榮彬醫師道，所以有所謂「酒精性心肌病變」，飲酒過量或長期喝酒的病患，心肌細胞可能受損，造成心臟衰竭。

雖然大家可能聽過適量飲酒有好處的說法，但是酒精對心肌細胞本身是有害的，所以究竟適量飲酒是否有益處？一天可以喝幾毫升？目前仍沒有定論。美國心臟學會不建議民眾藉由喝任何酒類來獲得好處，尤其是心臟衰竭患者務必戒酒，避免酒精對心臟造成進一步的傷害。

留意溫差，避免冷熱交替刺激大

許榮彬醫師道，「心臟外科的病患，很多都有心臟衰竭，我都建議病患不要泡密閉式三溫暖，至於露天的空氣流通比較好的地方，沒有說一定不能去，但要注意冷熱之間不能刺激過大。」

心臟疾病就是要避免刺激過大，尤其是在冬天天氣很冷，從室內到室外，突然接觸到冷空氣就是心臟病最容易發作的時間。洗熱水澡、泡溫泉也是同樣道理，原本處在溫暖的環境，忽然回到溫度較低的環境，刺激太大容易誘發急性發作。在大熱天進入冷氣房也得注意，要盡量避免溫差太大。心臟衰竭患者的病情很容易變動，日常生活中的小細節都要多加留意。

規律運動，有益心臟功能

許榮彬醫師解釋道，心臟衰竭患者還是要維持適度運動，至於適合什麼運動，每個人的狀況都不太一樣。

對心臟病患而言，快走是不錯的運動方法，舉重就不建議。醫院都有復健科門診，能夠在完整評估後，給予運動處方。

台大醫院有心臟衰竭小組，小組成員包括內外科醫師、復健科醫師、個管師、營養師等。如果是因為心臟衰竭住院的患者，我們都要照會復健科醫師，出院後也可以轉介到復健科門診做運動諮詢。

除了高血壓、糖尿病、高血脂、抽菸等危險因子外，還要跟大家提醒一點，部分心血管疾病與遺傳有關，所以心臟病患的兄弟姊妹、子女，也建議要做檢查，看看有沒有心臟疾病，若有的話，提早就醫及保養，可以避免心臟功能一再惡化，最終導致心臟衰竭。

許榮彬醫師回憶道，遇過不少例子，都是父母親動完心臟手術後，兒子陪同回來看門診，經過五、六年後，突然發現兒子沒有陪來，經過詢問才知道兒子在家裡心肌梗塞過世。

「我現在都提醒患者，治療告一段落後一定要叫兄弟、姊妹、子女，尤其是兄弟和兒子，去做檢查，因為心血管問題平常可能沒有症狀，唯有做檢查才知道血管有沒有阻塞。」許榮彬醫師道，「我一直想要跟社會推廣的就是，心臟病會遺傳，因為彼此有類似的體質及相同的生活環境。由於初期症狀都不明顯，容易疏忽，突然走掉實在太可惜。」

心臟是非常重要的器官，心臟功能不好，全身都會受牽連，心臟衰竭又是所有心臟疾病最終的終點，因此死亡率很高，甚至比某些癌症還要高。大家務必維持理想體重、規律運動、健康生活型態、避免各項危險因子、按時服藥、定期檢查，做好日常保養，才能養心、護心。

本文經授權轉載自照護線上 正確心臟保養，醫師圖文解說

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