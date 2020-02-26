照護線上》最近容易累？比較喘？竟是心臟功能出狀況

黃世忠醫師強調，若有躺著會喘、半夜突然喘醒、半夜一直起來尿尿、咳個不停等症狀，可能要考慮是心臟衰竭的問題，務必盡早就醫，盡早接受治療！

照護線上編輯部

心臟像馬達一樣，持續把血液打出去供全身器官使用。光田綜合醫院心臟內科黃世忠醫師表示，心臟衰竭的定義就是，從心臟打出去的血液供應不足，無法滿足全身器官的需求。這是一個供需的問題，供需失衡就會出現各種問題。

造成心臟衰竭最常見的原因是「缺血性心臟病」，也就是大家熟悉的心絞痛、心肌梗塞，另外還有心律不整、高血壓、瓣膜性心臟病等。心臟瓣膜的功能是讓血液朝一定方向推進，倘若瓣膜打不開，或者瓣膜關不攏，皆會影響心臟功能。所謂的心臟肌肉病變，是心肌纖維化導致心臟無力收縮，例如擴張性心肌病變，心臟變成很大顆、很無力。先天性心臟病、高血糖、高血脂、嚴重貧血、甲狀腺機能亢進、或者有心臟疾病家族史，都可能造成心臟衰竭。

為什麼心臟變大顆卻反而沒有力量呢？黃世忠醫師解釋道，正常時候血液從心臟打出去，然後由靜脈系統回流到心臟，要把血液打出去之前心臟要先放鬆，放鬆到要收縮前的狀態，叫做舒張末期，心臟內的血液若是100c.c.，用力收縮把血液打出去後可能只剩下30c.c.，也就是一次把70c.c.的血打出去。一般人正常心跳大約每分鐘70跳，每一分鐘的心輸出量就是70 X 70 = 4900c.c.。

當一個人的心臟沒力之後會代償，舒張時有更多血液回到心臟，比如說現在心臟擴大了，可以容納120c.c.血液，每次收縮還是打70c.c.出去，心臟裡留下50c.c.，我們會計算一個心臟功能的指標，叫做「左心室射出分率」，射出分率的意思就是原來100c.c.把血打出去後剩下30c.c.，射出分率就是70/100 = 70%。心臟擴大以後，同樣打出70c.c.，射出分率就變成70/120 = 58%。

雖然心臟變大顆，但是心臟功能卻愈來愈差，射出分率漸漸從70%、60%、50%，變成剩下20%。因為心臟變大顆是把心肌纖維撐開，收縮力道比原來差很多。

心臟衰竭初期通常有哪些表現？

黃世忠醫師指出，心臟衰竭症狀常見的有幾種，一個是呼吸困難。呼吸困難的程度不同，初期是休息的時候沒事，但是活動的時候會出現困難。原來爬三層樓不會喘，現在爬三層樓會喘，因為活動的時候身體需要較多血液供應，來不及供應就會喘，活動受限制。

心

臟衰竭導致肺部積水的時候患者沒辦法躺平，要坐起來比較舒服，叫「端坐呼吸」。有時候是已經睡著了但在半夜喘醒，這叫做「陣發性夜間呼吸困難」。若肺部積水很嚴重，患者連坐著不動也會喘。肺部積水還可能造成持續性咳嗽，尤其是夜間咳嗽，患者的痰通常比較稀，甚至出現粉紅色帶點血液，跟肺部感染、肺炎、感冒那種濃稠的黃痰不一樣。

患者會出現體液滯留，多餘的水分就滯留在體內，最常見的是下肢水腫，壓下去就會凹陷，有時候不只下肢水腫，還會往上腫到大腿、會陰部、腹部。如果水分滯留於腹腔內，可能造成腹水、肚子會脹，腸子也都腫腫脹脹，胃口就不好。當一個人出現水腫，體重會明顯增加，可能超過4-5公斤，就是4000-5000c.c.的水分。我們會請病患每天量體重，如果體重多一公斤，隔一天又多一公斤，通常都是水分滯留，長肉不可能長這麼快。如果已經出現水腫，就表示已有4-5公斤的水在體內。

因為心臟要推動全身血液循環，心臟衰竭時病患會疲倦無力，很容易累。當心臟血液供應不足時可能會出現心絞痛，若腦部血液供應不足，還可能神智不清。

心臟衰竭患者的死亡原因通常有兩個，一個就是心臟衰竭持續惡化，最後死於心臟衰竭，另一個是心律不整，他可能突然出現心室顫動或是心室頻脈，心臟就停掉，造成猝死。

究竟是老了體力差？還是心臟衰竭？

黃世忠醫師提醒道，容易感到疲倦或走路會喘時，很多人會覺得自己老了、體力變差，其實我們可以由幾點來區分，第一是呼吸，如果是端坐呼吸、躺下去容易喘、睡覺時枕頭要墊很高、陣發性夜間呼吸困難，這些較像心臟衰竭。下肢出現水腫也不是老化的現象。

心臟衰竭患者晚上睡覺會比較頻尿，因為心臟輸出量不足，白天腎臟製造的尿量比較少，到了晚上平躺睡覺，腎臟血流量增加，尿量就會相對增加。然而夜間頻尿跟攝護腺肥大的症狀相似，所以要綜合幾個症狀來評估。

心臟衰竭分四級

黃世忠醫師表示，美國紐約心臟學會把心臟衰竭分成四個等級，這是依照身體活動會不會受到限制來分級。

心臟衰竭第一級，身體活動幾乎沒有受到什麼限制，從事日常活動不會引起疲倦、心悸、呼吸困難、心絞痛等症狀，心臟衰竭第一級幾乎沒有症狀。

心臟衰竭第二級，活動輕微受到限制，從事日常活動大概沒有什麼問題，譬如說爬一、兩層樓梯、掃地、吃飯、洗澡等都沒有問題，但是做劇烈運動的時候，就可能出現呼吸困難、疲倦、心絞痛等症狀。

心臟衰竭第三級，活動受到限制更嚴重，只要從事日常活動可能都有困難，但是他休息的時候可以緩解，只要不動休息，症狀可以緩解。患者可能連刷牙、吃飯、洗澡都會有症狀，只能躺著休息。

心臟衰竭第四級，患者連在休息狀態也會出現呼吸困難，胸悶、心絞痛這些症狀，幾乎沒辦法做任何活動。

心臟衰竭第四級的患者通常都會住院，至於第一級的病患常常自己不曉得，因為不太有感覺，而不會就醫。

好好治療，心臟功能有機會進步

黃世忠醫師回憶道，曾經有位患者因為喘、腳水腫去就醫，這才發現心臟功能已經很差，射出分率大概只有20%，心臟很大，可能要考慮心臟移植，然而換心不容易，器官來源非常有限，所以他覺得沒什麼機會。

其實，心臟衰竭的治療近年來有長足進展，這位患者在接受幾個月的治療後，他的心臟射出分率就從20%漸漸增加到30、40、50%，我就告訴他說應該不用換心了，他也可以回到日常活動，從原來心臟衰竭第三期到第四期，回到大概第一期，看起來跟一般人沒有兩樣。

貼心小提醒

黃世忠醫師再次強調，若有躺著會喘、半夜突然喘醒、半夜一直起來尿尿、咳個不停等症狀，可能要考慮是心臟衰竭的問題，務必盡早就醫，盡早接受治療。

本文經授權轉載自照護線上 最近容易累？比較喘？竟是心臟功能出狀況

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